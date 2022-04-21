【復課】今日共250間學校復課　5名教職員及2名學生檢測陽性

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第五波疫情確診回落，今（21日）起逐步放寬防疫措施。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會。

本港今增628宗確診，歐家榮表示，今日共250間學校恢復面授，其中6間學校呈報有陽性個案，涉及7宗個案，分別為來自4間學校的5名教職員及來自2間學校的2名學生。

個案中有一間學校有兩位教職員陽性，但初步調查兩宗個案並不相關。另外，其中5人亦曾經回校，惟當時檢測陰性，至今早才檢測陽性，今日亦沒有回校，局方已向患者及其家人發出檢疫和隔離令。

歐家榮表示，現時每日約有600至700個案，涉及社會各階層及年齡族群人士，可預期復課後有社區感染個案會影響學生，所以要學生上課前做快速檢測，可避免出現傳播。而目前學校呈報的數字也屬於預期之內，會密切注視個案分佈，若出現不尋常情況會做調查，審視學校會否出現抱爆發。

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記者：黃小冰