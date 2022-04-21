【停止執業】韋智達律師行擬6月初停止執業　曾處理誇性別覆核及反修例案

▲ 律師韋智達過往曾處理不少誇性別司法覆核案及多宗反修例案件。資料圖片

曾處理多宗誇性別司法覆核案及涉反修例案件的韋智達律師行(VIDLER & CO. Solicitors)，根據香港律師會向會員發出的通告表示，韋智達律師行已向律師會發出擬停止執業通知書，並擬於6月3日停止執業。



資料顯示，韋智達律師行(Vidler & Co. Solicitors)過往處理不少涉及誇性別人士司法覆核案件，包括變性手術未完不獲准更改身分證性別、英國女同志民事結合申簽證等訴訟。另外，於反修例事件期間，印尼女記者稱遭警方射傷眼睛，18歲女子X稱於警署遭警員性侵一事，韋智達律師行均曾分別代表兩人發表聲明。

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記者：林育慧