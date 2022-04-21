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【牌照事務】運輸署櫃位服務輪候長達數小時　市民排隊2小時仍未獲處理申請

社會 17:39 2022/04/21

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大批市民於大堂排隊輪候，人龍有近百人。（黃傑偉攝）

運輸署今日（21日）表示，轄下牌照事務處有大量市民輪候即時櫃位服務，輪候時間長達數小時，呼籲如非即將期滿或已經期滿的牌證續期申請，市民無需趕往各牌照事務處遞交申請，並盡量使用網上預約服務，減少在牌照事務處內人群聚集及等候時間。

TOPick記者到位於長沙灣政府合署的運輸署轄下牌照事務處巡視，發現大批市民於大堂排隊輪候，人龍有近百人。

    點擊圖片放大
    +2

王小姐早兩小時已來排隊，推算還要再等大約一小時才能入內。她指職員只叫排隊，沒有截龍也沒有派籌，希望今日能完成。王小姐又表示，限聚令放寬後，終於可以約朋友一起吃晚飯。

杜先生則指，他3時多已來排隊，已等了個半小時。因網上程序複雜，所以自己親身來做，不料卻大排長龍。杜先生稱，限聚令放寬後會相約朋友吃飯，更表示「直情想大排筵席」。

運輸署稱，會盡量優先處理已到期或即將到期的牌證續領申請。

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責任編輯：余思嵐、黃傑偉

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