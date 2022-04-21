【第五波疫情】歐家榮指昨日已將近兩周確診個案資料上載系統　市民可再嘗試下載康復紀錄二維碼

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮（左）和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。

第五波疫情確診回落，本港今（21日）增628宗確診。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會。

歐家榮表示，4月19日起市民可以通過3個系統下載康復紀錄二維碼，實施首天衞生防護中心已將4月6日前確診的資料上載到相關電子系統，涉及逾111萬個案的資料；部分最近兩周呈報或核實的個案則或未到康復日期，但中心了解到市民希望第一時間拿到二維碼，亦於昨天將餘下個案資料，包括最近兩周呈報個案的資料上傳相關系統，涉及超過118萬宗個案，相關市民可再嘗試下載康復紀錄二維碼。

他又澄清，有報導指近40萬確診者資料尚未輸入資料庫或更新，以致部分市民未能獲得二維碼，相關數字並不正確，指衛生防護中心一直及時更新上載個案資料至各個系統，不存在積存大量個案的情況，強調現時所有陽性個案資料已上載系統，現階段每日檢測陽性個案會實時上載，不會出現滯後期更新問題。

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記者：黃小冰