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【重整計劃】耀中幼教學院為童樂居成立專責小組　從院舍管理及教育技巧等提供專業建議

社會 15:46 2022/04/21

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(耀中幼教學院提供)

香港保護兒童會童樂居早前被揭發虐兒案，保護兒童會事後提出多項改革，在社會福利署及多個機構支持下，於童樂居啟動為期9個月服務重整計劃。耀中幼教學院今日（21日）表示，於未來 9 個月為院舍提供全方位支援，包括深入探討童樂居的服務及運作，利用所得數據為院舍提供各種專業建議，協助建構新管理方案，並帶領新一代的童樂居前線幼兒工作員將之實行，為留宿兒童院舍的服務及運作提供參考。

學院又指，特意成立專責小組，由校內幼教專家及教師組成，憑藉他們對幼教方面的專業知識與經驗，團隊將以兒童福祉為中心，從院舍管理、日常運作流程、院內環境及設備、人手編制、培訓與人才吸納、以至幼兒照顧及教育技巧等方面，提供詳盡的分析與專業建議，並建構成一套以幼兒為本的服務模式，為童樂居編寫參考手冊，供童樂居往後獨立營運時能有所參照，定時為項目整體管理進行檢討，探索各問題的改善方法，透過反覆實踐與反思的良性循環， 逐步優化童樂居留宿兒童院舍的服務。

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責任編輯：余思嵐

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