【第五波疫情】本港今日新增628宗陽性個案　再多7名師生染疫【不斷更新】

▲ 本港今日新增628宗陽性個案。

第五波疫情確診回落，港府今日（21日）起放寬社交距離措施。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會。

【17:27】

被問到當局何時放寬第二階段的防疫措施，徐德義表示，是否再繼續放寬需視乎第一階段放寬後的情況，指如放寬後都不作反彈，港府會更有信心作出第二階段的放寬。

【17:14】

被問及當局為何一直不主動公布 檢測承辦商Prenetics 漏向482名 到市民發檢測結果事件， 何婉霞表示3月底已收到相關的病人投訴，當時已即時叫 承辦商跟進，剛剛才收到有關報告，事發後已要求承辦商公布有關事件。 歐家榮補充指，衞生署4月才收到醫院管理局通知有關事件，其後發現全部個案早前已呈報。

【17:12】

新冠口服藥方面，截至4月20日，醫院管理局已向約2.7萬名病人處方新冠口服藥。

【17:05】

歐家榮表示，學生復課後一定會增加傳播及感染風險，當局會要求師生每日做快測，以及早找出個案，由於現時社區仍有不少個案，故一定會有感染風險，料愈多學校復課會有愈多師生染疫。

【16:59】

根據《預防及控制疾病條例》（第599章）及《預防及控制疾病規例》（第599A章）（《規例》），如衞生主任有理由相信，任何物品（包括動物）受指明傳染病感染，或可能曾受指明傳染病感染，該衞生主任可命令就該物品執行任何疾病控制措施，或將該物品銷毀。漁護署早前表示，除少數動物種類如貂鼠和倉鼠外，現時並未有證據顯示受感染的動物如貓狗，會把病毒傳染給人類，料要求寵物主人交出寵物的機會不大。

徐德義表示，有關修例是因為第五波倉鼠傳人的情況，但形容有關情況是非常罕見。他說，在面對新冠肺炎的演變，亦有機會是由動物將病毒傳予人類，故需要修改法律的框架，至於執行細節就難以在法律中詳細列明，強調會汲取上次銷毀倉鼠的事宜，在未來處理有關情況時可令市民更放心。

【16:54】歐家榮：現時師生確診個案數字是預期之內

今日錄得再多7名師生染疫，歐家榮表示，復課後已要求師生每日做快測，以避免有病毒含量較高的個案進入校園。他說，當局早已預期復課後會有學生染疫，現時的呈報確診個案數字是預期之內。

他說，如有學校出現不尋常情況會作出調查，提醒師生要做好防疫措施，避免除口罩的活動，並鼓勵家長帶學生接種疫苗。

【16:52】港府禁大韓航空抵港航班7天

當局禁大韓航空於4月22日至28日有航班由南韓飛抵香港。即看:【下一頁】

【16:50】

檢測承辦商Prenetics昨日（20日）承認 ，於今波疫情高峰，即 2月21日至3月1日期間，因人為錯誤， 漏向482名 到醫管局普通科門診診所交回深喉唾液樣本的市民發檢測結果， 當中25人檢測陽性。即看:【下一頁】

歐家榮表示，在核對資料後，25名病人已被紀錄是確診，部分個案早前透過快測已呈報個案，當局亦已向他們補發隔離令。而何婉霞表示，部分病人原本會在三月初收到有關短訊，並指對 承辦商Prenetics感遺憾及失望。即看:【下一頁】

【16:48】醫院管理局呈報多23宗死亡個案

醫院管理局公布，再多23宗死亡個案，其中18人是昨日離世，當中有4人是來自院舍。而昨日離世的一名59歲男患者本身患兩種癌症。

新增死亡個案中，有3宗死亡個案由衞生署殮房呈報。即看：【下一頁】

【16:42】衞生署已昨已上載近兩周確診的患者個案至康復者平台

政府早前推出「康復紀錄二維碼」，康復者可自行透過電子疫苗接種及檢測紀錄系統、「智方便」或「醫健通」應用程式下載，並將二維碼存入「安心出行」。歐家榮表示，衞生署在首天已將逾117萬名患者的個案上載系統，而昨日亦已將近兩周確診的患者個案已上載有關資料庫。即看:【下一頁】

當局在跟進未能登記「康復紀錄二維碼」的市民查詢，由於查詢眾多，當局已增加人手及設留言功能。他說，截至6月30日前，患者可用出院文件、確診的紀錄、隔離令等代替「康復紀錄二維碼」亦可。

【16:40】再多7名師生染疫

今日有250間學校復課，6間學校有師生染疫，涉及7宗個案，包括5名老師及2名學生。即看：【下一頁】

【16:38】今日新增628宗陽性個案

歐家榮公布，本港今日新增628宗陽性個案，包括317宗核酸檢測陽性個案及311宗快測陽性個案，另有25宗輸入個案，當中16宗由機場檢出，其餘個案於檢疫酒店揪出；昨日沒有新增院舍有個案。

【16:30】港府向至今已向60歲以上長者派出約50萬份快測套裝

徐德義表示，港府向至今已向60歲以上長者派出約50萬份快測套裝，當局昨日起已補充更多快測套裝。經協調下，長者即使不是會員也可以領取套裝，惟需要出示身分證明。他說，有關計劃會派發至5月底，長者毋須急於領取或囤積。即看：【下一頁】

另外，港府今日起放寬社交距離措施，他呼籲市民繼續謹守防疫措施。他又提醒市民疫苗通行證第二階段會於4月30日推行，市民要打至少兩針疫苗。



今日起恢復晚市堂食限4人一枱，一文看清最新放寬措施。即看：【下一頁】

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記者：TOPick港聞組