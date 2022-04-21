【李家超YouTube被停】陳智思稱涉中美角力　毋須採反制措施

▲ 陳智思認為，毋須為李家超的YouTube頻道停用而採取行動。（陳靜儀攝）

特首選舉候選人李家超的YouTube頻道，遭到停用。行政會議召集人、李家超競選辦主席團成員陳智思稱，事件涉及中美角力，但認為毋須採取反制措施。

陳智思又相信，只是單一事件，而且相關頻道被關閉，也不會影響選舉，直言選舉工程還有其他方法進行。他續指，事件遭到炒作，認為無需要作出任何行動，而且在國際角力及政治影響下，相關平台未必自願作出有關決定，而且將事件擴大沒有好處，作出相應行動也未必有實質作用。

被問到會否加入下屆政府的行政會議，陳智思稱言之尚早，李家超也要在當選後，才籌組班子，認為新班子要有新氣象、新人物，為香港帶來新希望。

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責任編輯：陳宛彤