  • 27°C
香港時間 : 2022421日 (週四) 16:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【李家超YouTube被停】陳智思稱涉中美角力　毋須採反制措施

政治 15:34 2022/04/21

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

陳智思認為，毋須為李家超的YouTube頻道停用而採取行動。（陳靜儀攝）

特首選舉候選人李家超的YouTube頻道，遭到停用。行政會議召集人、李家超競選辦主席團成員陳智思稱，事件涉及中美角力，但認為毋須採取反制措施。

陳智思又相信，只是單一事件，而且相關頻道被關閉，也不會影響選舉，直言選舉工程還有其他方法進行。他續指，事件遭到炒作，認為無需要作出任何行動，而且在國際角力及政治影響下，相關平台未必自願作出有關決定，而且將事件擴大沒有好處，作出相應行動也未必有實質作用。

被問到會否加入下屆政府的行政會議，陳智思稱言之尚早，李家超也要在當選後，才籌組班子，認為新班子要有新氣象、新人物，為香港帶來新希望。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳宛彤

相關文章

【特首選舉】李家超稱YouTube遭停用不影響選舉　冀落區接觸社區人士
16:49 2022/04/20
【特首選舉】李家超稱YouTube遭停用不影響選舉　冀落區接觸社區人士
【特首選舉】李家超YouTube頻道遭停用　Facebook、Instagram又如何？
21:19 2022/04/20
【特首選舉】李家超YouTube頻道遭停用　Facebook、Instagram又如何？
【特首選舉】李家超YouTube頻道被禁　議員斥妨礙選舉公平公正
21:50 2022/04/20
【特首選舉】李家超YouTube頻道被禁　議員斥妨礙選舉公平公正

你可能感興趣

【特首選舉】李家超稱YouTube遭停用不影響選舉　冀落區接觸社區人士
16:49 2022/04/20
【特首選舉】李家超稱YouTube遭停用不影響選舉　冀落區接觸社區人士
【特首選舉】李家超YouTube頻道遭停用　Facebook、Instagram又如何？
21:19 2022/04/20
【特首選舉】李家超YouTube頻道遭停用　Facebook、Instagram又如何？
【特首選舉】李家超YouTube頻道被禁　議員斥妨礙選舉公平公正
21:50 2022/04/20
【特首選舉】李家超YouTube頻道被禁　議員斥妨礙選舉公平公正
陳智思 選舉 YouTube 特首選舉 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【沒血緣的愛】單身漢拾荒獨力湊大棄嬰　養女25年後賣公司陪父遊歷報親恩
15:30 2022/04/20
【沒血緣的愛】單身漢拾荒獨力湊大棄嬰　養女25年後賣公司陪父遊歷報親恩
【除鏽去漬】硬幣眼鏡鼻托氧化出現有毒銅綠　K Kwong教用一招除鏽去毒
17:57 2022/04/20
【除鏽去漬】硬幣眼鏡鼻托氧化出現有毒銅綠　K Kwong教用一招除鏽去毒
【真假鱈魚】前同事用油魚製西京燒　全公司員工進食後肛門「漏油」
16:59 2022/04/19
【真假鱈魚】前同事用油魚製西京燒　全公司員工進食後肛門「漏油」