【第五波疫情】徐德義稱2日內已向長者派發50萬份快測套裝　呼籲長者無需囤積

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食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（21日）出席記者會交代最新疫情狀況。

徐德義表示，政府本周二起向長者派發快速測試包，至今已派出50萬份測試套裝。為滿足長者需求，政府已加快補貨，即使長者並非服務單位會員，亦可到指定服務中心領取快速測試套裝，包括：

食衞局基層醫療健康辦事處轄下兩間地區康健中心及11個地區康健站

14間衞生署轄下長者健康中心

213間社會福利署（社署）資助的長者地區／鄰舍／活動中心

18間由醫院管理局、非政府機構和本地大學三方協作的中醫診所暨教研中心

他又指，長者免費提供快速抗原測試套裝的安排會進行至五月底，長者無需急於在這數天內索取，亦無需囤積測試套裝。

社交距離措施今日起放寬，徐德義提醒市民仍要緊守社交距離措施，避免前往人多密集的地方。

疫苗通行證下周六起進入第二階段，屆時表列處所要已接種2針疫苗，徐德義呼籲市民，按時接種疫苗。

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責任編輯：陳梓蔚