【復常之路】人民日報：港防控態勢向好但不可大意　堅持動態清零是兩地通關必要條件

▲ 人民日報發表評論指香港疫情防控態勢向好，但提醒不可大意。(譚以諾攝)

內地官媒發表評論，形容本港疫情防控態勢向好，提醒珍惜成果不可大意，指香港抗疫不是一城一池之事，也是全國疫情防控大局的組成部分，強調堅持動態清零，是兩地通關的必要條件。

評論提到，香港有求，國家必應，兩月多月來，中央援港抗疫以最快速度、最強力度、最大覆蓋度展開。近段時間以來，香港疫情正逐步受控，新增確診案例連續回落，強調穩控疫情，絕非「自然而然」發生，更不是很所謂「與病毒共存」的「躺平」帶來的，指香港抗疫現實再次證明，只有堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，才能盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭。

評論提醒，香港疫情防控，不可有半點大意，堅持「動態清零」，是當前抗疫最科學、有效、經濟、最符合香港實際的策略選擇，指防控成果來之不易，時至今日，更要鞏固好、維護好、堅持動態清零的決心和信心，謹防反彈、絕不鬆懈。

評論又提到，當此形勢，特區要切實履行好主體責任，確保物資發放到位、設施利用到位、防疫措施執行到位，以投身抗疫的實際行動和成效，不辜負中央援港抗疫的深切關懷，和全體香港市民的殷切期盼。

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責任編輯：林曉君