【藝文活動】藝團推線上學習平台辦劇場教育　5月舉行實體劇場一日遊

▲ 誇啦啦藝術集匯推出一系列實體及網上參與活動。

隨着實體學習課堂減少，有藝術團體創立線上學習平台，透過戲劇、動畫及趣味遊戲，提供跨學科創意教學，並舉辦實體劇場一日遊、演戲及舞台製作工作坊，讓青少年可以隨時隨地自主創意學習，寓學習於娛樂。

非牟利機構誇啦啦藝術集匯（誇啦啦）全港首創 digiAFTEC®.網上學習平台，透過專業劇場製作、不同的藝術形式及媒體，讓用戶發揮創意及輕鬆提高聽、說、讀、寫4項基本英語技能，讓小朋友在停課、不能到劇場的日子也不停學。digiAFTEC®網上學習平台本月將推出「青少年劇場入門指南」，5月在牛池灣文娛中心文娛廳及劇場舉辦「劇場一日遊」，誇啦啦陸續以現場實體與網上參與兼備的混合式與觀眾見面。

誇啦啦藝術集匯在新劇季以 10C C-ymbol ，陸續推出一系列實體及網上參與活動。C-ymbol 一字由英文 Symbol 轉變出來,囊括誇啦啦在 2022至23 劇季推出 10C 大方向，包括︰Creativity 創意（Creativity）、Critical 慎思明辨（Thinking）、 溝通能力（Communication）、協作技能（Collaboration）、 好奇心（Curiosity）、 分析能力（Clarity）、 連結（Connection）、回饋社會（Contribution）、社區群體（Community），以及慶祝（Celebration）。10C 將貫穿新劇季線上線下活動，具體展現誇啦啦一直推動的「藝術融入教育」。

學生可透過桌上或平板電腦自主學習，與一般網上學習平台不同，digiAFTEC®帶領跨學科創意教學，集合戲劇、動畫及趣味遊戲等元素，寓學習於娛樂，特別適合想活學英語的高小至中學的學生。不論是8歲或88歲，有興趣人者均可於 digiAFTEC®專頁登記免費試玩「青少年劇場入門指南」首章節，與誇啦啦一起共度特別暑假。

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責任編輯：陳葆琳