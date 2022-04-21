【僱傭保障】確診清潔工不獲公司承認隔離令　被指缺勤扣薪5,000多元

第五波疫情下過百萬市民染疫，當中不乏前線清潔工。惟團體發現，政府早前提出在疫情下加強保障工友 權益的措施，部分執行上存有漏洞，包括網上申報程序繁複，令基層工友難以獲得證明文件申請有薪病假，加上《僱傭（修訂）條例》草案仍未通過，部分僱主拒絕承認檢疫令和隔離令，工友難以取回應有權益。

樂施會、清潔工人職工會和香港天主教勞工事務委員會今日聯合去信政府，就有關外判清潔工的權益問題，提出4點討論及改善建議。團體指，現行網上申報系統和程序繁複，令基層工友錯失申領病假的機會。

今年69歲的張姐（化名）是一名外判街道清潔女工。她在2月28日出現病徵，隨後進行深喉唾液檢測，3月4日接獲電話通知她確診，由出現病徵至3月15日期間一直放無薪病假（3月2日除外，因不獲安排放假）。管工要求她出示確診記錄，才能申請有薪病假。張姐曾自行嘗試致電自動系統登記，但由於不懂按錄音指示輸入資料而未能成功登記。她繼而向工會求助，3月 21日由工會協助於網上申報，但等待至4月14日，才獲批出確診記錄。在等待期間，張姐一直受到管工的冷言冷語，質疑她一直未能交出紀錄是「玩嘢」。 直到最後，管工依然拒絕接納張姐的確診記錄，聲言需要「醫生證明」才可享有病假。

▲ 確診清潔工不獲公司承認隔離令，被指缺勤扣薪5,000多元。（資料圖片）

另一方面，因《僱傭（修訂）條例》草案仍未通過，部分僱主拒絕承認檢疫令和隔離令，只承認醫生紙作為申請有薪病假的合法文件。今年70多歲的琴姐（化名）同為一名外判街道清潔女工，她於3月確診，當時須家居隔離十多天，但不獲公司承認其隔離令作為病假證明，被指為缺勤扣薪5,000多元。由於她是家庭經濟支柱，需要供養已退休的丈夫及一名在學孫兒， 該段時間有經濟壓力。

團體續稱，現「抗疫辛勞津貼」覆蓋範圍不足，相關人員每人可獲發放每月2,000元，為期五個月的津貼，惟須透過其物管公司、公契經理人或法團／業主組織作出申請。部份在政府及公營機構 (如機場、港鐵、以及漁護署等) 工作的前線工友不在支援名單；加上有關資助金額並非「公司直接袋落袋」，公司没有誘因主動協助工友申請，不少工友表示未能受惠。

早前亦有團體調查發現，達56%受訪工友認為公司派發的口罩規格不足以應付疫情；亦有46%工友認為公司派發保護衣數量不足，甚至重用防護衣的情況普遍，反映前線清潔工防疫裝備不足，高危環境工作感染風險大增。

針對以上4個問題，團體提出4項建議。第一，設立專人接聽申報熱線，讓不懂網上申報的基層市民及工友可以更容易申報陽性個案。同時，在熱線設立後應設立追溯期，容許工友申報過去2個月內的確診個案；二，盡快通過修訂僱傭條例，讓僱員接受檢疫或隔離時亦可獲得有薪病假。並增加追溯期，僱員提交有效證明文件（隔離令、檢疫令或圍封強檢證明）後，可向僱主追回有薪病假；三，擴大抗疫辛勞津貼保障範圍至所有從事清潔保安的工友，容許以個人名義申請；向前線清潔工派發足夠的防疫物資，定期向各部門外判清潔工提供合適「快速抗原測試包」，以保障安全。

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記者：黃穎津