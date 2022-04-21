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【生命鬥士】小鐵漢覆診自告奮勇獨自入抽血室　媽媽透露兒將進行心導管手術︰希望順利

兒童健康 16:51 2022/04/21

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小鐵漢覆診時，自告奮勇獨自入抽血室抽血，好叻仔！　

本港5歲男童小鐵漢患有先天性心臟病，甫出生就歷3次開腔手術，換過機械心瓣和植入心臟起搏器，去年9月底完成第6次大手術，術後6至9個月內將要做另一次心導管手術，媽媽希望過程順利。此外，媽媽眼見兒子近日愈來愈懂事，覆診自己入抽血室抽血，認真叻仔！

自告奮勇獨自入抽血室

患有先天性心臟病小鐵漢（Kansas）經歷重重難關，在去年9月底完成第6次大手術，成功「打終極大佬」，換上新心臟起搏器及重建單心室循環系統，如今一直健康成長。日前，小鐵漢回醫院覆診，媽媽有感兒子成長了不少，小鐵漢媽媽14日（上周四）在facebook專頁發帖寫道，

覆診日，小鐵漢今天自告奮勇，要自己入抽血室抽血，大成功！

小鐵漢覆診日自己入抽血室抽血。（圖片︰小鐵漢媽媽fb）

小鐵漢當天跟媽媽說︰「阿媽！你喺coffee shop買住嘢食等我得㗎啦。」表示自己入抽血室見姑娘就可以，不用媽媽陪伴，雖然媽媽不太放心，但也放手讓兒子去嘗試，就回說︰「咁又唔得，我門口等，你記得唔好噏錯身份證號碼呀……加油！」母子說罷，媽媽就看著兒子的小背影進了去。

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微小舉動見證成長

媽媽指出兒子由恐懼到克服，總要找些動力，有感小鐵漢的動力就是貼紙，因為姑娘枱頭放著的都是他最愛的迪士尼系列。爸爸得悉兒子自告奮勇第一次不用媽媽陪感到驚訝，事後緊張地追問兒子當時的狀況，抽血時有否大叫，而事實是沒有，小鐵漢非常勇敢。媽媽又指出，

近幾次，自己處理貼膠布。微小舉動見證著他成長，大個仔啦！

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將做心導管檢查手術

另一方面，小鐵漢媽媽透露兒子將要做心導管手術，計上次術後6至9個月內要做了，目的檢查上次手術是否運作良好，有感時間也過得太快，「希望這份成績表靚靚仔仔，過程順利」。

當媽媽告知小鐵漢將在短時間內要再做手術，小鐵漢先呆了呆，像知道發生甚麼事，問及今次可否爸媽兩人一起陪他入手術室，媽媽回答只可一個，但承諾爸媽會「隨傳隨到」，在兒子身旁給予力量。

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責任編輯︰王明芳

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