【死亡個案】再多26名染疫者離世　其中3宗由殮房呈報

▲ 本港新型肺炎疫情嚴重。（資料圖片）

本港疫情回落，今日（21日）增628宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會。

歐家榮表示，死亡個案方面，再多26宗死亡個案，今波疫情累計死亡個案共8,999宗，呈報個案的病死率約為0.76%。

新增死亡個案中，有3宗死亡個案由衞生署殮房呈報，涉2男1女，年齡介乎72至85歲，均有長期病患。

昨日有18名染疫病人死亡，涉11男7女，介乎59至 98歲，4人來自院舍。新增死亡個案中9人無打針、3人打一針，6人已打兩針，65歲以上長者有15位，1名較年輕離世病人詳情如下：

59歲男士，患有兩種癌症，當中一種屬末期，屬高危病人

另因數據滯後，4月18至19至日共有5名病人離世，涉3男2女，介乎62歲至100歲。

何婉霞表示，現時共2,583名確診病人留醫；過去24小時新增6名病人情況危殆 、8人情況嚴重，目前有 46名危殆病人於深切治療病房留醫。昨日有2名病人入院篩查期間發現染疫，4名同房病人列密切接觸者。醫管局至今有22,013名員工確診，21,091人已返回工作崗位。

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記者：黃悅晴