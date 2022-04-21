【串謀詐騙】涉虛報物業成交價申按揭　買家與兩地產代理被控串謀詐騙保釋候訊

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物業買家與兩名地產代理涉虛報一住宅物業的成交價為1,000萬元，實為1,050萬，藉以取得銀行80%按揭貸，3人被廉署起訴串謀詐騙等罪，案件今（21日）於沙田裁判法院提堂。3名被告暫毋須答辯，以待索取法律意見等，案件押後6月16日再訊，3人准以1,000元保釋候訊。

3名被告為劉天源（38歲），報稱保險公司職員、何東雄（40歲）及黃文燕（37歲），何及黃均為名城地產代理有限公司地產代理。3人同被控1項串謀詐騙，控罪指3人於2020年1月9日至 3 月 31 日，在香港與馮美儀一同串謀詐騙提供物業按揭貸款的銀行，即不誠實地向銀行訛稱沙田大圍美田路名城3期第3座某單位的成交價為1,000萬元，惟實際成交價是1,050萬港元，導致該銀行向劉批出8成按揭貸款作購買該物業之用。

劉另被控1項欺詐罪，控罪指劉於或約於2020年2月6日，在香港藉作詐騙，即向香港稅務局局長或其屬下人員訛稱同上物業成交價為1,000萬元，實際成交價是1,050萬元，意圖詐騙而誘使稅務局局長或其屬下人員徵收較低的從價印花稅，導致劉獲得利益，或香港特別行政區政府蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

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記者：林育慧