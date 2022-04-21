【昆蟲出沒】家中木門傳怪聲3年　天牛幼蟲破門而出靠啃食木材活3年

▲ 家中木門傳怪聲3年，天牛幼蟲破門而出靠啃食木材活3年。

天氣日漸潮濕炎熱，昆蟲開始出沒。日前一名台灣網民在Facebook發文表示，家裏自裝修好後，3年來木門一直有怪聲，直至近日終於發現「真兇」，原來木門內住有幼蟲，事主上載圖片並向廣大網友詢問蟲的學名，引來熱議。

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該網民在社團「爆系知識家」發文並配圖，從相片可見事主在木門縫隙中夾出一條白色、約手指大小的蟲；而木門下方明顯已被蟲蛀爛，被蛀空的洞附近全是木屑。有專業網友留言稱，這是天牛的幼蟲，自己家也曾有經驗：幼蟲孵約一年後成蟲，破木而出。

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寄生樹木 無藥劑可撲滅

而在日本櫻花盛開時節，亦曾被名為「首赤艷天牛」的害蟲威脅。此類天牛頸部呈紅色，雌天牛每次可產多達1000顆卵。蟲卵在樹幹孵化後，幼蟲會開始啃食樹皮，並於樹幹內生活2年，期間會蠶食樹木內部，令樹木營養不足，無法開花，甚至枯萎死亡。由於沒有藥劑可以撲滅，所以一旦感染只能將樹砍掉，避免災情擴大。

在本港，曾有大埔市民在家中發現「黄八星白條天牛」（Batocera rubus）成蟲，如拇指般大，有長約5厘米觸鬚，外貌似蟑螂，被以為是「巨型曱甴」。且天牛成蟲身上有斑點，觸鬚看似又長又硬。有民衆分享經驗，表示天牛生命力頑強，殺蟲水也殺不死；甚至將其捉入雪櫃，一星期後仍生存得很好。

香港昆蟲學會副會長饒戈接受TOPick訪問時表示，「黄八星白條天牛」體長（不計觸角）約30至46亳米，觸角和體長相若，屬大型天牛品種。寄主的植物包括多種榕屬植物，屬本港常見品種，不時會被燈光吸引而飛入屋。但牠們不會咬木傢俱，只喜歡榕屬植物。雖無毒，但會咬傷人。饒戈提醒市民切勿徒手捕捉天牛，遇上牠們應用膠盒或紙盒盛載，然後把牠們釋放。

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責任編輯：羅嘉欣