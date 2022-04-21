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【李家超YouTube被停】外交部：暴露美方政治目的　不惜破壞言論自由的虛偽「雙標」

政治 16:16 2022/04/21

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外交部發言人汪文斌。（資料圖片）

特首選舉候選人李家超競選辦於的YouTube開設的頻道「Johnlee2022」遭停用，Google稱該頻道違反美國制裁的相關政策。外交部發言人汪文斌對此表示堅決反對，指美國有關公司以遵守制裁為藉口，甘當美國政府干涉中國內政的政治工具，這是完全錯誤、無理的。

汪文斌今日主持例行記者會表示，這一行徑再次暴露了美方的政治目的，不惜破壞言論自由、資訊傳播自由和網路空間公平公正秩序的虛偽「雙標」，以及打著各種旗號干預香港事務，干擾並破壞包括香港第六任特首選舉的險惡用心。

他強調，香港社會各界對外國勢力公然天預香港選舉的惡劣行徑予以一致譴責，要求美社交平台公司尊重香港特區特首選舉公平公正，中方對此完全贊同、堅決支持。

汪文斌續指，中方警告西方一些別有用心的勢力，立即停止插手香港事務，干涉中國內政，重申中方維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定的決心堅定不移，任何勢力都影響不了香港特首選舉的順利進行，都阻擋不了香港由亂及治的大勢。

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責任編輯：陳葆琳

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