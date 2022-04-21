【食腦喪B】郭子豪密友鄧卓殷直播期間閃現　何廣沛被爆殮房驚遇鬼揞口 　

▲ 何廣沛有份主演的《食腦喪B》近日正播映中。

由何廣沛、江嘉敏擔大旗的喪屍喜劇《食腦喪B》近日播映中，何廣沛、江嘉敏、奶仔與郭子豪連來日於IG合體開Live力谷新劇，與網友分享拍劇趣事。不少網友對何廣沛食的「道具腦」相當感興趣，問到是如何製成及味道如何，何廣沛笑謂：「係副導演專登安排，個腦其實係啫喱嚟，仲要係益力多味！」

奶仔更大爆何廣沛在殮房拍攝時曾被「鬼揞口」，何廣沛聞言即繪形繪聲憶述當時情景：「奶仔問我迷唔迷信，當時我想答：『我都唔…我都唔…』但幾次都講唔到出口，其實我係想講我都唔迷信！」

另外，百厭的奶仔在直播期間還「出賣」老友郭子豪，趁着子豪開車期間，將鏡頭向著子豪同「車」密友鄧卓殷，雖然鄧卓殷只是閃現幾秒鐘，但已令網友驚喜萬分！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

何廣沛江嘉敏三度演情侶

其實何廣沛與兩位女神江嘉敏及陳曉華甚有緣份，何廣沛、江嘉敏今次是繼《親親我好媽》及《再親我好媽》後第三度飾演情侶，江嘉敏更於《親親》向何廣沛獻上「螢幕初吻」；如今兩人相隔四年多再演情侶，難怪默契十足。

最新影片推介：Edan專訪

另外，何廣沛及陳曉華早前則因在熱播劇《異搜店》中飾演情侶獲大讚勁合襯，不知今次兩人劇中會否擦出不一樣的火花。

由於喪屍喜劇題材新鮮兼劇情過癮，播出後獲不少好評，網友留言大讚：「呢套劇好睇，除咗何廣沛，其餘角色佔戲都好重，奶仔、郭子豪都演得好好、好笑，兼且有感動位」、「江嘉敏做得唔錯！捉到喜劇節奏」、「（節奏）夠明快，演員夠年青」等。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3