【殘疾歧視】求職者獲聘後染疫新僱主通知已聘請他人　平機會提出訴訟

▲ 事主獲聘但染疫康復後被告知已被取代，平機會代表提出訴訟。（資料圖片）

平等機會委員會今日（21日）根據《殘疾歧視條例》，代表申索人在區域法院提出法律訴訟。該名申索人曾向一間公司申請業務發展經理的職位，並成功獲取錄，但正式上班前，確診新冠肺炎，留醫兩星期後，卻被通知他原本的職位已被其他人取代。

申索人稱，曾向一間公司，申請業務發展經理的職位，並成功獲取錄，惟正式上班前，卻確診新冠肺炎。他留醫兩星期後，為他診治的醫生確定他已經康復。當申索人通知答辯人他已準備好可以上班時，他卻獲告知業務發展經理的職位已被其他人取代。申索人聲稱該公司基於他的殘疾，即是感染新冠肺炎，而拒絕向他提供或故意不向他提供該已成功獲取錄的職位。

平機會表示，《殘疾歧視條例》保障殘疾人士免受歧視、騷擾及代中傷。根據《殘疾歧視條例》，僱主若基於某人的殘疾，包括曾經存在的殘疾，而拒絕向該人提供或故意不向該人提供僱用，即屬違法。

平機會指，這是平機會首次將與新冠肺炎有關的殘疾歧視個案帶到法庭。平機會把本案交予法庭處理，希望藉此提高公眾的意識，以及提醒僱主工作間的殘疾歧視是違法的，僱主不應歧視新冠肺炎康復者的求職者或僱員。

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責任編輯：李榮忠