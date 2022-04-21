【殘疾歧視】獲聘後染疫職位被他人取替　平機會首替康復者興訟涉歧視索償7萬

▲ 事主獲聘但染疫康復後被告知已被取代，平機會代表提出訴訟。（資料圖片）

25歲男子於2020年中向金融技術公司應徵業務發展經理獲聘後確診新冠肺炎，康復後獲該公司告知原定職位已被他人取替。男子今(21日)透過平機會入稟區域法院，指該公司因他確診新冠肺炎而拒絕聘用他，涉違反《殘疾歧視條例》，要求就情感及收入損入賠償7萬元，為平機會首次就涉新冠肺炎有關的殘疾歧視提出之興訟個案。

申索人蕭池銳（譯音、25歲）；答辯人大通金融技術有限公司。

入禀狀指，申索人於2020年6月向答辯公司申請業務發展經理一職，經兩次面試後獲取錄。由於申索人需要交接前公司的工作，故雙方協定正式上班日期為同年9月1日。

入稟狀續指，申索人於8月12日確診新冠肺炎，同月25日通知答辯公司人事部職員確診一事，並須留院治療，但未確定出院時間。職員要求申索人出院後通知她，以協定新的上班時間。

申索人指於8月31日通知答辯公司人事部已經康復及出院，相關的隔離令亦獲撤銷。申索人雖提出希望在家休息數天才正式上班，但他亦表示已準備在原定時間，即9月1日可以履新。人事部職員稱稍後再回覆申索人，並要求申索人提交相關醫療證明，申索人應要求透過電郵呈交有關醫療證明，惟不久後獲答辯公司以電郵方式通知，業務發展經理一職已由其他人取替。

入稟狀指，答辯公司基於申索人的殘疾，即確診新冠肺炎，故意不向他提供該已成功獲取錄的職位，令申索人感到壓力及焦慮，同時亦對新冠肺炎康復者冠以污名。申索人其後向平機會投訴，經調解後不果，遂透過平機會入禀，要求聲明答辯公司涉違反《殘疾歧視條例》，須就情感傷害及收入損失賠償共7萬元。

平機會指，這是平機會首次將與新冠肺炎有關的殘疾歧視個案帶到法庭。平機會把本案交予法庭處理，希望藉此提高公眾的意識，以及提醒僱主工作間的殘疾歧視是違法的，僱主不應歧視新冠肺炎康復者的求職者或僱員。

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責任編輯：李榮忠、梁錦麟