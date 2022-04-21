【靚太安樂窩】MIRROR Jeremy拯救阿正混亂屋企　驚現前度情侶衫憤怒咆哮：丟咗佢

▲ 《GO！執！事務所》製作組率先到訪阿正的屋企，並傳授對方不少收納貼士。

ViuTV新節目《GO！執！事務所》由MIRROR成員李駿傑（Jeremy）、商台DJ黃正宜（阿正）、塔羅師Jan Jan和雜物諮詢師阿橙主持，首打頭陣的2集為阿正執屋，幫她斷捨離。節目中，Jeremy勇闖阿正的家，發現貓籠變雜物櫃、Edan及Jeffrey的應援物及前度情侶衫，更驚見蟑螂屍體，嚇窒一眾主持人。

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睡房衣物堆積如山

▲ 阿正表示自己平日繁忙，衣物穿完就亂放。(圖片來源:影片截圖)

首先是睡房內的大衣櫃，阿正表示由於平日過於繁忙，衣物穿完就亂放，久而久之就堆成一座山。當中，有不少衣服是阿正自己也表示不會再穿。主持人其後又再發現，雖然部分衣服有折疊過的痕跡，但最後都被胡亂堆積在一起，一大堆帽子更被壓至變形，場面極度混亂！

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在清理在被壓成「梅菜」的衣物堆中，收納專家阿橙更發現阿正與前度的情侶衫，阿正立即假裝憤怒大叫: 「燒掉它！有箱子用來放拿去燒掉的東西嗎?」，相當搞笑。

於是阿橙便協助阿正將衣服分門別類，更傳授收納貼士。執拾過後，阿正表示相當滿意，笑言：「我終於覺得自己是女藝人。」塔羅師Jan Jan亦指，根據吸引力法則，床上要放雙人枕頭，睡覺時移到一邊，更不能睡在中間。而寢具要用同色，家品也要成雙成對就能催旺桃花。

MIRROR 商品滿佈全屋 Jeremy出手整理

▲ Jeremy在客廳發現大量MIRROR紀念品。(圖片來源:影片截圖)

除在睡房發現兩個被棄置的「呂爵安」燈牌外，Jeremy在客廳的大貓籠儲物架收拾時，亦找出大量雜物，當中包括MIRROR紀念品，如: 《膠戰》手幅、Jeffrey揮春、「爵」字手牌、MIRROR AR月曆、Jeremy海報及MIRROR送給阿正的專輯等，惹得Jeremy發火。

呢個又係MIRROR嘅野，你又亂掉入去貓籠。你知唔知出面幾多人想要！

廚房為重災區

▲ ViuTV的新節目《GO！執！事務所》由MIRROR成員李駿傑（Jeremy）、商台DJ黃正宜（阿正）、塔羅師Jan Jan和雜物諮詢師阿橙主持。(影片截圖)

Jeremy、阿橙及Jan Jan替阿正執廚房，更發現雪櫃充滿蘿蔔糕味，微波爐滿佈水漬。而正當Jan Jan打開廚房櫃桶時，即以手掩鼻大叫「好臭呀」，笑指可以擺放香薰蠟燭除臭和增添少女感覺。而可怕的一幕絕對是Jan Jan在櫃桶發現半隻蟑螂屍體，嚇窒在場所有人。阿正事後亦反白眼表示相當無奈。

「我噚晚真係瞓唔着，好驚會有啲奇怪嘢俾你哋見到，我之前已經盡咗好大努力去消滅小強，但都仲有半隻喺度。」

雜物諮詢師阿橙執屋貼士

▲ 雜物諮詢師阿橙幫阿正用伸縮桿和掛鉤整齊掛好帽子，並安置在儲物架內。(圖片來源:影片截圖)

1) 可善用收納工具整理衣物，如可用直立式摺法妥善整理衫褲才放入收納袋，而帽子可用伸縮桿和掛鉤整齊掛好並安置在儲物架內。

2) 分類回收:將適宜回收的物品分類作循環再造，如廢膠樽在移除樽蓋後需作簡單清洗。

3) 可用一些標籤在物品擺放的地方上標記，有助整理物品。

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責任編緝：王明芳