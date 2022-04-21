【疫下港人】鄭秀文分享環保生活心得　Sammi居家抗疫廚藝大躍進

樂壇天后鄭秀文（Sammi）為AXA安盛拍宣傳廣告，共同推動「Go Green」理念，鼓勵大眾從「減」開始改變生活習慣，以「BetterMe」實現「Better E (Environment)」！

Sammi分享日常生活中的環保心得，認為不一定要每人多做一步才能促進環保，反而做少一步，一切從「減」可能更有效。

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她笑稱自己是家中的「電燈專員」，見到未關的電燈必定會出手熄燈，平日亦會避免長開電器，節省電力消耗；又會減少使用膠樽包裝的淋浴露或洗手液，多用番梘，減少對環境的傷害。

疫情亦間接令Sammi的家居大變身，因為她學會「斷捨離」，將家中不必要的雜物捐出，為物件賦予第二生命。她更透露未來有意將環保訊息加入至音樂作品當中，希望與歌迷一同推動環境保育。

培養生活趣味

除保護外在環境，近年越來越多人關注心靈環保，於疫情期間參加「暫托貓咪家庭」計劃，照顧代領養貓咪的起居飲食，由於每隻貓貓的個性、以至身體狀況都各有不同。

其中一隻來到Sammi家中暫居時身體不適，愛心爆棚的她花不少時間與牠相處，讓牠感受到更多愛和溫暖，過程雖不容易，但從中亦令她感受到更多樂趣。

此外，長時間居家抗疫亦令Sammi廚藝功力大增，無師自通學識炮製台式滷肉、古早味炒米粉及清湯牛腩等特色美食。