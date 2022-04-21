【DSE2022】林鄭月娥參觀學校試場了解防疫安排　強調政府會盡最大努力辦好文憑試

▲ 林鄭月娥今到訪金文泰中學，了解試場各項防疫措施。（政府新聞處）

2022年中學文憑試明日（22日）開考，行政長官林鄭月娥今日（21日）到訪其中一個試場金文泰中學，了解校方防疫安排。林鄭月娥強調，政府會聯同考評局和學界盡最大努力辦好文憑試，保障考生和考務人員的健康和安全，她又祝願全體考生考試順利，發揮應有水平。

林鄭月娥今日到金文泰中學視察試場防疫安排，她說，DSE對中六生和自修生的升學和就業均十分重要，因此即使面對疫情的波動和重重挑戰，政府都以順利開考為工作目標，並一直與考評局和學界緊密溝通和合作。她強調，政府將聯同考評局和學界盡最大努力，保障數百個學校考場和竹篙灣社區隔離設施特別考場內的考生，和考務人員的健康和安全。她又祝願全體考生考試順利，發揮應有水平，從而做好升學和就業的規劃。

2022年文憑試的報考人數共約5萬，考期壓縮至3星期，各科的筆試將在明日至5月14日期間舉行，放榜日期維持在7月20日。考生和監考人員每天考試前均須進行快速抗原檢測，取得陰性結果才可進入試場。另外，政府亦實施數項特別安排，包括考生在其住所被「圍封強檢」時可獲優先檢測、竹篙灣社區隔離設施設特別考場，讓被列為密切接觸者的考生及確診考生應考。

▲ 林鄭月娥今到訪金文泰中學，了解試場各項防疫措施。（政府新聞處）

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責任編輯：黃悅晴