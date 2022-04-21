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【新冠肺炎】懲教署下周一至5月8日放寬親友探訪安排　訪客須快測及使用疫苗通行證

社會 16:45 2022/04/21

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（資料圖片）

懲教署今日（21日）表示，在囚人士確診個案由高峰期的每天平均超過140人，回落至過去7天每天平均約5人，現時約有90名確診在囚人士正接受隔離和治療，累計約3410名在囚人士康復，將於本月25日至5月8日逐步放寬親友探訪安排。

本月25日至5月8日期間實施新措施如下︰

  • 還押在囚人士每星期只可接受兩次親友探訪，每次只限一名訪客
  • 定罪在囚人士每月只可接受兩次親友探訪，每次只限兩名訪客
  • 訪客須於探訪當天自行進行快速抗原測試並取得陰性結果，在到達懲教院所後經「健康申報表」申報有關測試結果
  • 除獲豁免人士外，訪客須根據政府發出的「疫苗通行證」接種時間表出示相應疫苗接種紀錄，及／或相關康復或感染證明以作「疫苗通行證」之用，並使用「安心出行」流動應用程式登記，方可獲准進入懲教院所進行探訪﹙有關「疫苗通行證」接種時間表的詳情


署方留意，各訪客亦必須留意，所有確診在囚人士或其密切接觸群組必須接受隔離治療及觀察，不能接受探訪。其間如在囚人士因上述原因而未能接受探訪，他們仍可獲准接收認可交來物品一次，有關認可交來物品的種類和上限。

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責任編輯：余思嵐

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