【樓宇滲水】滲水事宜資源中心下周一投入服務　負責處理樓宇滲水個案

▲ 滲水事宜資源中心下周一投入服務。（政府新聞處）

由食物環境衞生署及屋宇署組成負責處理樓宇滲水個案的聯合辦事處今日（21日）宣布，滲水事宜資源中心將於4月25日（星期一）全面投入服務。

滲水事宜資源中心位於九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓，設有視頻、相片及單張，向業界及公眾提供有關滲水的一般資訊及參考資料。中心開放時間為星期一至五逢工作天上午9時至下午1時及下午2時至5時45分。

隨着中心開放，並配合現有專題網頁的渠道，公眾可取得相關資訊。如有滲水事宜查詢，亦可致電2729 1454與顧客服務小組職員聯絡。

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記者：黃穎津