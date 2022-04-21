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【母親節】蔡明思被封最美孕婦　Jessica挺巨肚預拍母女寫真

娛樂 16:27 2022/04/21

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跟台灣老公陳冠廷結婚兩年多的Super Girls成員蔡明思（Jessica），去年12月開心宣布陀B女逾5個月，首次以「媽咪」身份慶祝母親節的她，為記錄初為人母的感動與難忘回憶，早前趁臨盆在即，挺住「巨肚」拍下「母女」珍貴的靚相。

拍攝當日，Jessica特意戴上母親節系列珠寶首飾，自信地擺出多個靚媽甫士，「最索孕婦」之名果然名不虛傳；現場所見，懷孕期間一直勤力運動的她，四肢纖幼、面部零水腫，狀態大勇！

挺住「巨肚」拍下「母女」珍貴的靚相。（周大福提供）

Jessica興奮地表示：「此系列蘊含『孩子永遠是媽媽的掌心瑰寶』意思，懷孕後我更加感受到媽媽偉大的愛，今次可以陀住小小思（其女兒乳名）一齊影這輯相，別具意義，將來我都會一直守護囡囡，希望她健康快樂地成長。」又謂期待明年收到「小小思」所送的禮物，共度每一個甜蜜溫馨的母親節。

Agnes（右）與媽媽Cherie「母女檔」上陣。（周大福提供）

此外，本地人氣YouTuber「波仔」黃浚銘（Boris）的胞姊黃爾汶（Agnes，家姐），日前也跟媽媽Cherie「母女檔」上陣，演繹母親節系列珠寶首飾。席間，情同姐妹的兩人默契十足，Agnes還賣口乖冧道：「多謝媽咪辛辛苦苦湊大我們三隻百厭精，這款吊墜代表住對她永恆不變的愛。」

兩女之母的Sue Chang（後排）猶如盛開的康乃馨般年輕、迷人，絕不輸給廿歲少女（周大福提供）

至於坐擁33萬粉絲的中韓KOL Sue Chang（張厚耀），育有4歲大女Jane和兩歲幼女Kaia，雖然已是兩女之母，但心境、外形絕不輸給廿歲少女，就如盛開的康乃馨一樣，年輕、美麗、迷人地綻放。 

最新影片：Edan訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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