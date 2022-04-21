【大灣區】大灣區人人有份大抽獎　大奬中山市住宅連裝修總值約250萬元

大灣區共同家園青年公益基金推出「灣區新活新里程」大抽獎活動，大奬為位於大灣區中山市精裝修的住宅單位一套，價值約250萬元，其他奬品包括2萬元生活簽賬額及人人有奬的交通津貼。基金指，活動鼓勵香港青年把握大灣區最新發展機遇，推動更多青年在大灣區發展。

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「灣區新活新里程」大抽獎活動將於4月27日起接受報名，年齡介乎18至45歲並持有有效港澳居民來往內地通行證的香港居民，成功登記為基金YO PLACE會員及持有大灣區青年卡，即可參加大抽獎，大會將送出總值約250萬元的大獎 - 中山市「越秀．天樾灣」建築面積105平方米3+1房連精裝修住宅單位1套，以及20份2萬元及500份1,000元灣區生活簽賬額。

「灣區新活新里程」大抽獎活動詳情：

大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光先生表示，基金以「助青年 創明天」為使命，致力支持青年在大灣區升學、就業及創業等多方面的發展，為他們創造更好的平台，於大灣區發揮所長，一展抱負。基金今次推出「灣區新活新里程」大抽奬活動，藉以更好鼓勵香港青年於大灣區建立新生活、開拓新里程，融入大灣區發展藍圖。

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責任編輯：李榮忠