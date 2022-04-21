北京要求提交司局長推薦名單　傳政務司長有4人選

▲ 李家超競選辦主任及副主任。

特首寶座花落唯一候選人李家超，已毋庸置疑，各界將焦點轉移至司局長人選。據悉，北京早已要求有分量的政經界人士，呈上司局長推薦名單，以物色人才。

較多人關注的，是作為特區政府第二把交椅的政務司司長，多位政經界高層和建制中人都不約而同地認為，目前有3大熱門，包括：財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強、李家超競選辦副主任譚志源。紀律部隊圈子則認為，政制及內地事務局局長曾國衞，也有機會再上一層樓。此職料變為文武官之爭，有政經界人士分析，文官的好處，是可以彌補武官出身的李家超之不足，即是陳茂波或譚志源。但若中央屬意忠誠度高、執行力強的武官，則是鄧炳強或曾國衞。

至於財政司司長人選，無論是財金界還是政界，均人有認為，其實由陳茂波留任最為適合，惟亦要視乎其意願；政圈另有傳言指，北京或有意由「海歸派」的財金精英（即內地赴海外留學回港的人士）出任司長。

另外，建制派圈子普遍估計，律政司司長鄭若驊、創新及科技局局長薛永恒、財經事務及庫務局局長許正宇，如無意外，可順利過渡至下屆政府。

一位有分量的政經界人士指出，北京聽取各方推薦後，相信要待5月底、6月初，才敲定整個問責班子團隊人選。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9