【社交措施】黃大仙祠重開信眾排隊等候拜神　有市民祈求香港一路向好

▲ 黃大仙祠今日重開。(黃傑偉攝)

黃大仙祠今日（21日）早上重開後，大批信眾排隊入祠，根據最新防疫規定，所有進園人士必須擁有「疫苗通行證」及掃描「安心出行」。

家庭主婦林太指，太歲一定要拜，疫情下黃大仙祠關閉，所以今日開放，便和家人一起拜太歲，適逢限聚令放寬，可4人1枱，拜神後會與家人一起出外晚膳，希望香港會一路向好。

任職文職的譚小姐指，自己往年不時會到黃大仙廟拜神或捐香油，疫情下至今開放，便即時來捐香油，限聚令今放寬會相約朋友出來吃飯，但不急於一時。

剛畢業待業的王同學稱，大仙廟重開便與女朋友來參拜，知道限聚令放寬，但因疫情關係，仍會保持社交距離，不希望限聚令放寬後再反彈上升。

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記者：黃傑偉