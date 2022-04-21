【MIRROR成員】「姜濤誕」兩大慈善期間限定店明開幕　率先睇11大打卡位及義賣精品

▲ 姜濤香港後援會分別在銅鑼灣皇室堡及尖沙咀The ONE舉行慈善期間限定店。（林綺玲攝）

4月30日是「22+1姜濤誕」，姜濤香港後援會的一眾「姜糖」藉著偶像生日，響應偶像呼籲將應援集資用來幫助身邊有需要的人，分別在尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡舉行慈善期間限定店，除了多個打卡位之外，更獨家義賣精品，所得收益扣除成本後會全數捐往各大慈善機構。

為慶祝MIRROR成員姜濤23歲生日，姜濤香港後援會於4月22日至5月22日期間，分別在尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡舉行「22+1=Keung To 慈善限定店」，以22+1取代數字23，除了記錄今年是20「22」年外，「+1」是祝願姜濤一如以往突破想像框框，於新一年內發揮無限可能。

▲ 姜糖媽媽及小朋友一齊打卡。（林綺玲攝）

皇室堡6大打卡位

兩間慈善限定店均以桃橙色作為主調，希望帶給大眾溫暖、和諧及歡樂感覺。現場亦會不斷播放姜濤共9首個人單曲，一同感受姜濤用作品說話。

其中皇室堡「22+1=Keung To 慈善限定店」以姜濤的作品為主題，設有6大打卡位，包括Pop Art姜濤打卡牆、姜濤魔法鏡中鏡、「我是濤」Charming 立牌、《Master Class》姜「圖」、《蒙着嘴說愛你》心心放送站，還有約2米高的籃神小濤濤，令人期待拍攝中的電視劇《季前賽》。

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尖沙咀以生日派對為題

而尖沙咀The ONE的「22+1=Keung To 慈善 D.I.Y.限定店」則以生日派對做主題，設5大打卡場景，其中以不同姜濤造型的14米打卡牆最搶眼，還有約2米高的我最喜愛的男歌手造型小姜姜、約1.4 米高天使善心小濤濤、Keung To Yummy Burger和KT22+1 TV Show。

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限量慈善精品及手機殼

此店於指定日子及時間設有3款限量版D.I.Y慈善精品即場印製，包括攬攬咕𠱸、13吋及15吋手提電腦保護套及布袋。D.I.Y慈善精品印製需時及每日限量發售，每人限購1款精品，將以派籌形式安排購買。

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而皇室堡亦有限量精品發售，包括毛巾、充電器、杯、眼罩、摺疊傘、軟式硅藻土、多用途斜孭袋及長型滑鼠墊等，精品每日數量有限，最新安排請參閱姜濤香港後援會及商場社交平台。

想訂製專屬的限時款式姜濤手機殼，可以親身到場或上網選購，官方後援會與ONLLY CASE共推出14 款22 + 1 = Keung To的主題手機殼，於The ONE及皇室堡各有5款恆常款式發售，網上版亦推出了4款個人化版本，姜糖們可於活動期間透過ONLLY CASE官方網站訂製，4月22日 早上11時開賣。

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22+1=Keung To | 慈善D.I.Y.限定店

日期：2022年4月22日-5月22日

時間：11:00-21:00

地址：尖沙咀彌敦道100號 The ONE UG2中庭

22+1=Keung To | 慈善限定店

日期：2022年4月22日-5月22日

時間：11:00-21:00

地址：銅鑼灣告士打道311號皇室堡地下中庭

記者︰林綺玲