【第五波疫情】衞生署稱已跟進Prenetics漏報事件　醫管局對事件表示極度遺憾和失望

▲ （陳國峰攝）

本港第5波疫情持續，檢測承辦商Prenetics昨（20日）承認 ，於今波疫情高峰，即 2月21日至3月1日期間，因人為錯誤， 漏向482名 到醫管局普通科門診診所交回深喉唾液樣本的市民發檢測結果， 當中25人檢測陽性。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，3月底時收到投訴，發現部份病人的樣本在2月底至3月初提交，所以理應在3月中收到通知。經檢視後，醫管局要求承辦商公布事件。

何婉霞則表示，對承辦商漏報表示極度遺憾和失望，已向承辦商發出警告信，責成承辦商檢討流程並提交報告，亦要向受影響市民致歉及跟進，醫管局將保留追究權利。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮回應指，4月時收到醫管局通知，25宗確診個案全部在衞生署的記錄之內，署方已完成跟進，包括向他們和家居接觸者發出隔離令。

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責任編輯：陳梓蔚