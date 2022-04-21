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【航班熔斷】今增25宗輸入個案　港府禁大韓航空抵港航班7天

社會 17:06 2022/04/21

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今日新增25宗輸入個案。（資料圖片）

本港今日（21日）新增628宗陽性個案，包括25宗輸入個案。衞生署指，大韓航班KE607有至少1宗個案，亦有部分乘客不符條例規定，由明日起停飛大韓航班由南韓來港的航班。

今日新增25宗輸入個案，當中16宗於機場發現染疫，9宗在檢疫期間確診。輸入個案中，6名患者由泰國來港、4宗由英國來港；南韓、新加坡、巴基斯坦亦各有3宗輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，大韓航班KE607有至少1宗個案，亦有部分乘客不符《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）的規定，將由4月22日至28日停飛大韓航班由南韓來港的航班。

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記者：黃悅晴

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