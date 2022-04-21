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【體罰禍害】港爸教兒謊稱不小心弄傷　3歲童哭訴疑被繼母虐打︰ 好驚放學回家

育兒經 18:11 2022/04/21

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專家指出現實不少虐兒個案都是由輕微的體罰開始。

「爸爸話不可以告訴別人，只可以答昰自己不小心弄傷。」

「爸爸話媽媽不要我，姨姨既要照顧初生的妹妹，又要照顧我，很累。姨姨打我只係想我好，但我真係好驚放學回家！」

「隻杯好熱，我只係不小心跌了隻杯，不是存心搗蛋。」

一個三歲多的小男孩紅著眼睛訴著在家的「經歷」、「身心」的傷痕。

虐兒個案由輕微體罰開始

家，本應是孩子成長的避風塘。每一個孩子出生時，父母都盼著他們健康快樂地成長。但隨著孩子的成長，家長以管教為理由而體罰兒童的情況仍然普遍，罰企、打手掌、「藤條炆豬肉」不時出現。但現實是不少虐兒個案都是由輕微的體罰開始，而嚴重程度卻在不知不覺中逐步升級，變成身體虐待。

過去一年，新登記的保護兒童個案高達1,367宗，身體虐待佔四成多(593宗)，較2020年上升52% (940宗，身體虐待佔389宗)。當我們以為體罰能停止孩子「錯誤」的行為時，為何這些錯誤的行為往後又不時出現。其實年紀愈小的兒童愈不理解為何被體罰，體罰亦難以帶來正面及長遠的果效。有研究指出，超過7成被體罰的兒童在10分鐘內會重覆再犯其引致體罰的行為，亦會對兒童造成身心的影響。

最新影片︰

體罰影響兒童身心發展

身體懲罰長遠會影響兒童身心發展，包括：

  • 直接身體傷害
  • 對兒童心理健康造成負面影響
  • 兒童攻擊性行為或反社會行為增加
  • 成年後暴力和犯罪行為增加
  • 破壞家庭關係
  • 增加接受和使用其他形式的暴力

4月30日是國際「沒有巴掌日」，全球已有63個國家或地方立法全面禁止體罰，透過立法清晰傳達社會不容忍體罰兒童的決心。當然立法的同時，亦需要分配資源加強父母和照顧者正面管教兒童的知識和技巧。

疫情下，大家都難免身心皆疲，家長更需留意自己的情緒。管教孩子時調節雙方期望，並耐心地給予清晰的指示。有需要時，可向老師或社工尋找協助。兒童不應該或不需要在恐懼及暴力的環境下成長，聖基道在未來一年，會繼續與各位分享管教兒童的樂與苦，讓我們一起學習以正面管教的方法去替代體罰，保護孩子，讓他們健康快樂地成長。

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原文題為「沒有巴掌，正面管教，讓孩子健康快樂成長」

撰文︰聖公會聖基道兒童院助理總幹事李如寶

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家庭教育 虐兒 家庭關係 育兒心得

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