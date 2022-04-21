【喪盡癲才】由荷里活最高片演員到欠周身債　尼古拉斯基治玩自嘲笑出重圍

尼古拉斯基治（Nicolas Cage）不論在電影內或現實生活中，都充滿戲劇性，甚至可能其現實中的際遇，比他參演的一些電影情節更具戲劇性。

事業如坐過山車大起大落的尼古拉斯基治，早在1982年入行拍電影，於1995年憑《兩顆絕望的心》（Leaving Las Vegas）連奪金像獎、金球獎及美國演員工會獎三大影帝。

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理財不擅大花筒

有了名，之後有利，他由文藝演員變成動作片明星，而參演多部賣座商業片，比如《石破天驚》（The Rock）、《驚天動地》（Con Air）、《極速60秒》（Gone in 60 Seconds）、《奪面雙雄》（Face/Off）及《驚天奪寶》（National Treasure）系列等，每部片酬約2千萬美金，曾被《福布斯》列為有史以來收入最高的演員之一。

可是身家一度高達1.5億美元（約11.7億港元）的他卻不擅理財兼「大花筒」，多年來揮霍無度，把錢花在稀奇古怪的奢侈品上，如曾在巴哈馬購入2座私人島嶼，收購15套房子、擁有2座莊園、2座城堡，超過多架罕有汽車、電單車，4艘，私人遊艇，一架私人噴射飛機。

由此，債台高築，更欠美國國家稅務局630萬美元（約4,914萬港元），更一度被誤報他破產，惹來網民熱議。

狂接電影還債

不過尼古拉斯基治後來已表明自己從沒破產，但承認有欠債，幸近年已還清債務，早前曾受訪稱：「當時被一堆債主同稅務局追住，又要一個月在阿媽身上花2萬美元（約15.6萬港元），讓她不用被送入精神病院，但是我付不起。」

他指身邊人勸其申請破產，但他拒絕，並開始狂接一些只直接只出影碟的電影搵錢，但也由此被封為「爛片王」。

▲ 尼古拉斯基治在《喪盡癲才》演自己。

演「自己」玩自喻

但正如麻雀大俠教路「愈爛嘅牌愈要俾心機打。」戲，可以爛，但工作態度，不可以爛。 所以儘管濫拍，但他從沒有被人批評演技爛。尼古拉斯基治最高峰時期1年演4套戲，但他都認真去演：「當一年拍4部片，我仍然要搵到一些位令自然全程投入去演。有些片好正，有些片不行，但從來沒『揸流攤』。」

在新作《喪盡癲才》（The Unbearable Weight of Massive Talent）內，尼古拉斯基治「演自己」兼自嘲，演一個曾經當紅，但現在事業兜踎欠債的演員，瀕臨破產邊緣的他，出席瘋狂「基粉」富豪哈維（貝哲羅柏斯卡飾）的生日派對，以賺取100萬酬勞。

可是想不到對方是CIA特工正在調查的大毒梟，CIA更要求尼古拉斯基幫忙做臥底救人質，於是影帝用演技當臥底。

此片好玩之處是尼古拉斯基治演回自己，所以劇情會不時提及他過往作品，比如《驚天動地》、《極速60秒》等。

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真實虛構共冶一爐

影片甚至把一些他過經典電影場面重現，比如片中基治邊喝著啤酒邊跳入泳池底，重現《兩顆絕望的心》的經典場面。此外，還有《石破天驚》的化學武器、《驚天動地》的兔公仔、《月滿抱佳人》（Moonstruck）的假手、《狂屠絕路》（Mandy）的電鋸，而《奪面雙雄》（Face/Off）的黃金雙槍更成片中關鍵道具。

電影結尾基治引用自己的經典對白「Not the bees」，出自2006年重拍版的《The Wicker Man》，基治的頭被困在充滿蜜蜂的籠內飽受折磨，這段亦是網絡熱爆的Meme之一。

除基治本人演出的電影外，影片還提及經典恐怖片《卡里加里博士的小屋》（The Cabinet of Dr. Caligari）和闔家歡的《柏靈頓2》（Paddington 2）以作致敬。總之此套把真實與虛構共冶一爐，尼古拉斯基治粉絲或電影發燒友都會心微笑。

有一種懂自信，叫自嘲！此片在著名影評網Rotten Tomatoes獲92%好評，否極泰來，只要時刻用心去做，總可走出谷底，柳暗花明又一村。