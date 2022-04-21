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【疫市加薪】國泰上調本地機師津貼　機師子女教育津貼亦上調

社會 17:11 2022/04/21

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國泰上調本地機師津貼。（資料圖片）

航空禁令早前放寬，國泰航空宣布，將由明年起改善機司師薪酬福利。

國泰航空宣布，經檢視薪酬及福利待遇安排後，將調整部份駐港機師的每月津貼及子女教育津貼。新安排將由2023年1月1日起生效。

經調整後，受聘於2018年服務合約的高級副機長及機長，其每月津貼均會增加。 新安排適用於在香港受聘的機師。

此外，國泰亦會上調副機長及二副機長的額外子女教育津貼，每名機師可繼續為最多3名子女申領有關津貼。

據報，經調整津貼後，資深機長每年可獲津貼會增加9%。

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責任編輯：陳梓蔚

 

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