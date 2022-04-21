【廢話真話】廢話不似真話容易傷感情　鄭丹瑞：廢話似陣風不必認真對待也不用深究

你一定聽過有一句俗語：「廢話少講！」似乎廢話不太受大家歡迎。可是，我發覺自從踏入六十歲之後，少講了正經說話，也不再敢講自以為好笑的笑話，反而廢話就講多了。何謂廢話？其實很難下一個定義；「講了等於沒有講」、「毫無內涵，沒有建設性，聽後啼笑皆非，不知道該作何反應」的說話，大概就可以定義為廢話了。

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「呢排老竇又真係講多咗好多廢話！」女兒投訴我。年紀大了，要講的都講過了，人家說：重要的事情講三遍，我連不太重要的事情，都講不下十幾遍。第一次講很有智慧，同一番說話，講到第十次，就是廢話。聽的厭倦、講的滑了牙，同樣的內容，已沒有第一、二次講的時候那種神采飛揚，連自己也講得沒精打采，那不是廢話，是甚麼？

讀過一篇文章，說一段細水長流的關係，其中一個維繫兩個人關係的要素，就是常講廢話。聽起來有點荒謬，但我卻又不知不覺地，全情投入在家裏大講廢話，雖然換來老婆的反白眼、女兒的訕笑，但更多時候是充滿歡笑聲。我一直好渴望有朝一日能站在台上講棟篤笑，以前經常在家中練習，效果都不是很好，但自從開始了講廢話後，反而獲得不少至親家人的笑聲和掌聲。

廢話不似真話，容易傷感情，廢話也不是笑話，笑唔出的時候，大家會尷尬，廢話就是廢話，似陣風，不必認真對待，也不用深究。

本文刊登《香港經濟日報》，原題是：「廢話」

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