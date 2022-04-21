【特首選舉】酒店界及旅遊界選委倡政府推出通關路線圖　飲食業籲解決人手問題

▲ 特首選舉候選人李家超今日與飲食界、酒店界、旅遊界、批發零售界、航運交通界選委舉辦網上交流會。（直播截圖）

特首選舉候選人李家超今日與飲食界、酒店界、旅遊界、批發零售界、航運交通界選委舉辦網上交流會，多名選委在會上提出「通關」、解決業界人手問題。

酒店界選委、帝盛酒店集團總裁邱詠筠表示，希望香港在與內地通關初期，可以大灣區作為試點，重啟跨境旅行運作，並盡快成立文化體育及旅遊局，使用香港已有的優勢及硬件，發展成為十四五規劃提出的中外文化藝術中心，同時重啟國際形象，委託國際公關公司重新塑造形像。她亦建議政府考慮利用人工智能新科技，提升旅客的體驗。康泰旅行社執行董事黃進達，亦建議政府盡快推出通關路線圖，就人才流失問題，對業界推出針對性的計劃及支持。

飲食界選委、蘭桂坊集團主席盛智文認為，與內地通關重要，但與國際通關同時十分重要，只要香港回復正常，即可幫助飲食業。他建議香港參考北京舉辦冬季奧運實施的「旅遊氣泡」，對外開放邊境，維持香港國際金融中心地位，讓外國商人可以透過香港與內地接觸。他亦建議政府放寬航線熔斷機制，經抵港檢測而確診的染疫人數，由原本3人放寬至10人，相關航空公司才被禁止着陸香港7天。

香港餐務管理協會會長楊位醒則強調，香港要保留美食之都的地位。他指出，業界人手普遍高齡，更缺少兩成人員，建議政府成立1億的提升專才基金，支持飲食業發展，與內地飲食業交流、並加強本地人才的專業培訓及技能提升，吸引青年人入行。稻香集團主席鍾偉平亦指出業界出現人手問題，建議政府研究提升產業機械化、智能化，呼籲政府投入更多資源支持。

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記者：陳葆琳