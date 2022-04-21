【DSE2022】各試場及離島考生入竹篙灣專用小輪準備就緒　考評局主席勉考生專注備試

▲ 隔離試場的考室已準備就緒，考評局主席容永其昨日（20日）到場了解考試運作。（考評局網誌圖片）

中學文憑試（DSE）明日（22日）開考，確診或被列作密切接觸者的考生可到竹篙灣社區隔離設施考試，考評局指各試場已為明天開考作好準備；除提供抗疫的士，局方亦已安排DSE考生專用的小輪，準備接載居於離島而需要到竹篙灣應考的考生。考評局主席容永祺指社會各界均與考生同行，勉勵他們當下最重要是專注準備考試。

考評局今日（21日）發網誌表示，局方代表在這兩天視察試場安排和開考的最後準備工作，包括在昨日到訪竹篙灣社區隔離設施，了解隔離試場的考試安排，以及視察監考員工作室，了解用作實時監察考室的視像系統，並到訪民安隊指揮中心，了解隔離試場的整體安排。容永祺今日亦聯同教育局副局長蔡若蓮，陪同特首林鄭月娥到訪金文泰中學，了解試場學校的準備工作。

除試場準備就緒，考評局表示，局方也關顧居於離島的考生，在相關政府部門的配合下，考評局已安排DSE考生專用的小輪，準備接載居於離島而需要到竹篙灣應考的考生。有需要的離島考生可聯絡考評局公開考試資訊中心（電話：3628 8860）。

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容永祺表示感謝政府支持，為考生提供隔離設施作試場，並提供不少人力物力支援有關安排， 同時更特別感謝教育局推動、協調和聯繫不同的政府部門，促成今次在竹篙灣社區隔離設施設立試場，讓須檢疫和確診的考生應考。他勉勵各DSE考生，指今屆考生在疫情下，努力完成高中課程，過程中著實面對不少挑戰，「你們有時難免會感到艱難和忐忑，但你們的父母、師長以至社會各界都與大家同行，為著青年人的前途而努力，並給予無限的支持。考評局的同事和各個政府相關部門的同工亦盡力為所有考生提供支援。」他提醒當下考生最重要是專注準備考試，發揮水準，

然而別忘記DSE只是人生其中一個階段，大家只要懷著自信和盼望，努力向前，定能為自己創造出非凡的未來。

考評局秘書長魏向東則指，DSE對考生的升學及就業均非常重要，局方與所有考務人員、政府不同部門和教育界同工，均會盡最大努力，務求讓DSE能安全有序地舉行。他指無論是竹篙灣特別試場、數以百計的一般試場，以及為特殊教育需要（SEN）考生而設的特別試場，均已為明天開考作好準備，籲考生專心備試，保持身心健康，以最佳狀態於DSE發揮努力學習的成果。

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記者：馮琪雅