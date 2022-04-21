【防止賄賂】地產代理涉就物業交易收逾3萬賄款遭廉署起訴

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廉署落案起訴一名地產代理公司前分行經理，控告他涉嫌從下屬接受賄款共逾37,000元，以報稱對方為促成兩宗物業交易的代理。被告獲廉署准予保釋，以待明日(4月22日)在屯門裁判法院答辯。



被告戴祖強，31歲，中原地產代理有限公司(中原地產)前分行經理，被控兩項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。



被告於案發時是中原地產屯門一間分行的經理。根據公司規定，被告可就下屬促成的物業交易獲取主管佣金，而有關下屬則可獲取銷售佣金。中原地產禁止分行經理向下屬索取或收受任何利益，以安排下屬處理或協助處理由分行經理促成的物業交易。

控罪指被告涉嫌於2018年1月9日至2019年2月16日期間，與一名下屬一同串謀，使被告在無合法權限或合理辯解下，從對方接受兩筆賄款共逾37,000元，作為被告向中原地產表示，該下屬是促成兩宗屯門私人住宅物業買賣交易的代理的誘因或報酬。

廉署調查發現，該下屬並沒有促成該兩宗交易。中原地產就該兩宗交易，向被告及該下屬分別發放主管佣金約45,000元及銷售佣金約91,000元。被告涉嫌事後從對方接受兩筆賄款共逾37,000元。



廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查。就有關調查，廉署早前分案起訴有關下屬，即中原地產一名前高級客戶經理，兩項貪污控罪。



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責任編輯：余思嵐