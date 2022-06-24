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【公職委任】陳祖恒獲委任為生產力局主席　承諾加強官產學研合作

政治 15:28 2022/06/24

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立法會議員陳祖恒。（資料圖片）

港府宣布，立法會紡織及製衣界議員陳祖恒獲委任，接替林宣武出任生產力促進局主席，任期兩年，由今年8月6日起生效。陳祖恒承諾，會帶領生產力局繼續與港府緊密聯繫，凝聚香港工商界及各界力量，加強官產學研合作。

創新及科技局局長薛永恒表示，陳祖恒擁有深厚的工業背景及豐富的公共服務經驗，定能為生產力局以至創新及科技界作出貢獻。

陳祖恒表示，會運用過去多年在工商界的工作及服務經驗，帶領生產力局繼續成為「工業4.0」和「企業4.0」的專家，領導香港「再工業化」的發展，令香港的科技研發、物聯網、大數據分析、人工智能和機械人技術、智能製造等先進領域有更進一步的發展，以加強工商界的業務績效、降低運營成本、提高生產力和增強競爭力，令企業在本地和國際市場中保持強勁的競爭優勢。

生產力局在1967年成立，旨在提高香港的生產力，為以創新及增長為本的香港公司，提供橫跨價值鏈的綜合支援服務。生產力局主要支援的行業是香港的製造業及相關的服務行業，並以香港及大灣區為主要服務地域。

由2022年8月6日起生效的生產力局理事會成員名單如下：
 
非官方成員：
陳祖恒（主席）
黃志光（副主席）
陳允誠
陳婉珊
陳偉聰
鄭浩維
徐晉暉
郭敏宜
劉敏儀
梁頌恩
潘志威
潘偉賢
譚金蓮
譚嘉因教授
唐智強
楊嘉燕
于健安
 
官方成員：
創新科技及工業局常任秘書長
創新科技署署長
工業貿易署署長
政府經濟顧問
勞工處副處長

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責任編輯：林曉君

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