【綠色飲食】麥當勞明起推新純植物製美食　 McCafé 同步推純素咖啡

▲ 麥當勞新出的新岩鹽焦糖燕麥咖啡。（陳麗娜攝）

麥當勞今天（21日）宣布將與兩大品牌 Green Monday 及 Oatly 合作，於明天（22日）世界地球日推出全新聯乘產品，包括新配方的新餐肉美食、純植物製新吞拿食品，以及純素咖啡。

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由4月22日起，麥當勞新餐肉早餐系列包括新餐肉蛋漢堡、新餐肉炒蛋飽、新餐肉精選套餐及新餐肉珍寶套餐將採用新配方新餐肉，味道減鹹，即味道較舊配方為淡。

另外，McCafé亦會有純植物製新吞拿的食品，包括新吞拿芝味扭扭粉、全日供應的新吞拿意式飽和上午11時前供應的新吞拿芝味捲。至於飲品方面，McCafé會聯乘燕麥奶品牌 Oatly推出全新岩鹽焦糖燕麥咖啡，為咖啡愛好者帶來純素咖啡體驗。該款燕麥奶為純植物製不含乳糖和任何動物成份，顧客在選購其他咖啡飲品時，可以加4元升級轉配Oatly燕麥奶。

此外，麥當勞亦會在4月22日至5月1日間，為麥當勞App 用戶獨家專享優惠，包括新餐肉早餐系列套餐、McCafé早晨 Combo、McCafé午後 Combo減3元的優惠。詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，今次與Green Monday及Oatly攜手，於4月22日世界地球日推出一系列的全新綠色美食，希望為顧客提供更多元化的植物製餐飲選擇，進一步推動綠色美食運動，為地球出一分力。

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責任編輯：何彤茜