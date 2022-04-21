【早上37.2度】泳兒新歌唱出疫下恐慌 　楊淇MV演四出撲藥市民

▲ 泳兒表示新歌如赤裸裸唱出心情。

經過三年的三部曲企劃，今年泳兒（Vincy）的創作團隊決定拋開所謂的概念，回歸泳兒本人，推出全新廣東作品《早上37.2度》。

作詞的周耀輝表示，歌名來自一部法國電影，人的血液一般是37度，早上是體溫最低的，一早起來是37.2度，那代表什麼？「確診、恐慌、經期到、懷孕當中、高潮過後、滿足、期待。去到今天仍然有這種熱血唱下去，就是今天的泳兒，就是那個就算不知道怎樣唱下去，仍然會唱下去的泳兒。」

假如Vincy的血還是熱的，溫度從何而來？她說：「可能是我有一種不服輸的精神。我有一種感受，就是我不知道也不會知道自己去到最盡可以如何。」

▲ 楊淇演女主角。

Vincy謂自己是一個比較聽話的人，很少說不，學習如何說不也是一種歷練和技巧，「剛開始很害怕。不是要叛逆，不是要令人不舒服，而是想給大家知道我的想法，希望有一種交流，一種血液的流動，甚至乎是一種刺激。」於是便寫了一首關於Vincy溫度、關於拒絕的熱血，關於做人的溫度的歌，赤裸的演出自己。

Vincy 完全感受到當中的挑戰，「我的確覺得需要很赤裸的去唱這首歌，要減低好多修飾去唱自己條命。跟三部曲的歌比較起來，音樂上、歌詞上都不同了，開始的時候，坦白說，我覺得不知所措。」

▲ 展示疫下心情。

MV繼續找來合作無間的Sheng及Maggie擔任導演，女主角由楊淇出任，Vincy只在開首的20秒中出現，「這是我跟Sheng合作以來最輕鬆的一次拍攝，亦是MV風格最寫實的一次，內容是關於這兩年多來我們的經歷，在疫情之中過着的日常。考慮到故事的內容及焦點，所以跟導演溝通後，便提議將自己一些鏡頭縮短，成為故事中其中一個在疫情渡過的普通市民，就是現在大家看到的版本。」

Vincy又謂想表達就是在這個恐慌的時候，如何照顧自己，想跟大家說，要活著活著活著。總之，知道自己活著，知道更要照顧自己，知道還有一天，還有時間，還有半生，血繼續熱下去。」

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