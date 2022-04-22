【運動受傷】20歲男做sit up致腹痛陰囊腫脹9倍　醫生：肌肉疲勞腹直肌斷裂致出血

▲ 一名20歲男子做sit up後腹直肌斷裂並出血，醫生指是因為肌肉疲勞、崩裂所致。

做運動操腹肌也可適可而止！台灣有急診科醫生分享病例指，一名20歲男子做仰臥起坐，做到腹部劇痛，陰囊更腫脹9倍，影響走路。醫生指出，這是運動過量所致。

做sit up致腹直肌斷裂

台灣急診科醫生翁梓華在其facebook專頁表示，最近為該名20歲男子診症，對方稱做仰臥起坐做到大約70下時， 突然聽到「啪」一聲，隨後肚子劇痛，「不僅肚子前微微浮腫甚至一路到兩側陰囊都開始水腫，甚至腫的程度會影響到走路」。脫下褲子檢查後，醫生發現他陰囊腫脹8至9倍，屬於典型的運動受傷：腹直肌斷裂引致出血。

翁醫生解釋，腹直肌是身體腹部前側，負責讓人體做身體前傾動作的肌肉，中間有些韌帶的結構。當腹肌訓練到極致，身體脂肪又不多時，就可以看到大家俗稱的「八塊腹肌」。

他指出，強化腹肌最好的方法就是強化彎腰的強度、頻率，但要注意不要「超過比例」。該名20歲男子正因為突然過度使用腹直肌，導致肌肉疲勞、崩裂。由於肌肉是富含血液的組織，一出血就停不下來，嚴重者甚至可以一路沿著腹股溝留到陰囊內。翁醫生表示，大多數腹直肌斷裂的病人，接受保守治療即可，例如冰敷、止痛，但出血量大的人士，則需進行手術止血。

【最新影片推介】

避免腹直肌斷裂的方法

翁醫生指，預防方法與預防肌肉拉傷一樣，建議如下：

1. 運動進程的安排需漸進式：平常體質較弱，訓練水平不高的人士，運動時要量力而為，防止過度疲勞與負荷太重。

2. 需注意運動環境的溫度：肌肉的保暖，能確保肌肉維持在最佳的韌性、彈力，也能減少因運動受傷。

3. 運動期間要注意肌肉的反應：若肌肉已經呈現嚴重疲乏，應停止運動，去休息，避免肌肉進一步受傷。

內容獲「急診柯南．翁梓華醫師」授櫂轉載

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃泳欣