  • 26°C
香港時間 : 2022422日 (週五) 13:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【運動受傷】20歲男做sit up致腹痛陰囊腫脹9倍　醫生：肌肉疲勞腹直肌斷裂致出血

醫生診症室 12:10 2022/04/22

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

一名20歲男子做sit up後腹直肌斷裂並出血，醫生指是因為肌肉疲勞、崩裂所致。

做運動操腹肌也可適可而止！台灣有急診科醫生分享病例指，一名20歲男子做仰臥起坐，做到腹部劇痛，陰囊更腫脹9倍，影響走路。醫生指出，這是運動過量所致。

做sit up致腹直肌斷裂

台灣急診科醫生翁梓華在其facebook專頁表示，最近為該名20歲男子診症，對方稱做仰臥起坐做到大約70下時， 突然聽到「啪」一聲，隨後肚子劇痛，「不僅肚子前微微浮腫甚至一路到兩側陰囊都開始水腫，甚至腫的程度會影響到走路」。脫下褲子檢查後，醫生發現他陰囊腫脹8至9倍，屬於典型的運動受傷：腹直肌斷裂引致出血。

翁醫生解釋，腹直肌是身體腹部前側，負責讓人體做身體前傾動作的肌肉，中間有些韌帶的結構。當腹肌訓練到極致，身體脂肪又不多時，就可以看到大家俗稱的「八塊腹肌」。

他指出，強化腹肌最好的方法就是強化彎腰的強度、頻率，但要注意不要「超過比例」。該名20歲男子正因為突然過度使用腹直肌，導致肌肉疲勞、崩裂。由於肌肉是富含血液的組織，一出血就停不下來，嚴重者甚至可以一路沿著腹股溝留到陰囊內。翁醫生表示，大多數腹直肌斷裂的病人，接受保守治療即可，例如冰敷、止痛，但出血量大的人士，則需進行手術止血。

【最新影片推介】

避免腹直肌斷裂的方法

翁醫生指，預防方法與預防肌肉拉傷一樣，建議如下：

1. 運動進程的安排需漸進式：平常體質較弱，訓練水平不高的人士，運動時要量力而為，防止過度疲勞與負荷太重。

2. 需注意運動環境的溫度：肌肉的保暖，能確保肌肉維持在最佳的韌性、彈力，也能減少因運動受傷。

3. 運動期間要注意肌肉的反應：若肌肉已經呈現嚴重疲乏，應停止運動，去休息，避免肌肉進一步受傷。

內容獲「急診柯南．翁梓華醫師」授櫂轉載

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃泳欣

相關文章

【胃酸倒流】高強度運動或誘發胃酸倒流　醫生：劇烈運動後不宜大量飲水
15:32 2021/10/26
【胃酸倒流】高強度運動或誘發胃酸倒流　醫生：劇烈運動後不宜大量飲水
【飯後運動】女子食飽飯後落街跑步突然下腹劇痛　求醫揭腸扭轉270度部分壞死
14:14 2021/10/16
【飯後運動】女子食飽飯後落街跑步突然下腹劇痛　求醫揭腸扭轉270度部分壞死
【新冠後遺症】物理治療師教Omicron康復運動　4套強心肺肌肉動作紓緩「長新冠」【內附詳情】
16:16 2022/03/25
【新冠後遺症】物理治療師教Omicron康復運動　4套強心肺肌肉動作紓緩「長新冠」【內附詳情】

你可能感興趣

【胃酸倒流】高強度運動或誘發胃酸倒流　醫生：劇烈運動後不宜大量飲水
15:32 2021/10/26
【胃酸倒流】高強度運動或誘發胃酸倒流　醫生：劇烈運動後不宜大量飲水
【飯後運動】女子食飽飯後落街跑步突然下腹劇痛　求醫揭腸扭轉270度部分壞死
14:14 2021/10/16
【飯後運動】女子食飽飯後落街跑步突然下腹劇痛　求醫揭腸扭轉270度部分壞死
【新冠後遺症】物理治療師教Omicron康復運動　4套強心肺肌肉動作紓緩「長新冠」【內附詳情】
16:16 2022/03/25
【新冠後遺症】物理治療師教Omicron康復運動　4套強心肺肌肉動作紓緩「長新冠」【內附詳情】
健康問題 肌肉疼痛 腹痛 運動 手術 治療

最高瀏覽

【移英生活】兒子上學因一句話涉種族歧視遭老師警告　林子博：人與人之間應多點同理心
11:55 2022/04/21
【移英生活】兒子上學因一句話涉種族歧視遭老師警告　林子博：人與人之間應多點同理心
【超市大搜查】長期攝入鎘可致慢性中毒腎結石　5款通過重金屬測試不含鎘安全大米
12:15 2022/04/21
【超市大搜查】長期攝入鎘可致慢性中毒腎結石　5款通過重金屬測試不含鎘安全大米
【移民抉擇】夫妻月入10萬想帶4歲仔移民　港爸憂人工大減︰放唔低香港份糧
16:34 2022/04/21
【移民抉擇】夫妻月入10萬想帶4歲仔移民　港爸憂人工大減︰放唔低香港份糧