  • 29°C
香港時間 : 2022621日 (週二) 22:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚太安樂窩】廚房必備Rasonic多功能氣炸爐　16種煮食功能打造零失敗懶人廚房【附有獎遊戲詳情】

休閒消費 21:00 2022/06/21

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

疫情反覆令大家對於在家煮食需求增加，不過廚房空間有限，一機多用就可以化解製作料理的煩惱。今集《靚太安樂窩》為你實測及介紹Rasonic多功能氣炸爐，以熱風對流技術烹調，只需簡單一按，就可以精準控制烹調溫度，短時間製作多款美食，打造零失敗廚房。

Rasonic多功能氣炸爐。（陳詠琪攝）

縮短整體烹調時間

採用熱風對流技術，使熱風圍繞食物循環，爐內持久維持同樣熱度，精準控制烹調溫度，以烤、焗及煎炸的方式把食材快速均勻加熱，大大節省煮食時間，節約能源。

氣炸爐提供DIY功能，可把温度調至最高約220°C 烤焗烹調美食，及隨心調校上下發熱管獨立發熱。

點擊大圖了解更多

    點擊圖片放大
    +6
    +5

逾10款煮食功能

健康水果乾完成。（陳詠琪攝）

Rasonic全新推出的氣炸爐 （RAF-A145/W、RAF-A145/B）備有12種自動功能：雞肉、雞翼、牛扒、薯條、魚類、蔬菜、爆谷、蛋糕、串燒、薄餅、多士及曲奇餅及4種特別功能：解凍、脫水、發酵及保溫，操作簡單方便。另外，更有脫水功能，一按完成健康乾果毛孩零食。

輕觸旋鈕式控制面板

爐上設有輕觸式及旋鈕式控制按鈕，配備高清顯示屏，一目了然各種料理功能及時間，精準調整火候。只要輕按控制面板上的料理功能，氣炸爐便自動設置為預設的理想溫度及時間。

配備多種煮食配件

配件。（陳詠琪攝）

烤叉及主軸、網籃、烤盤、集油盤、滾動式烤籠、網架、取物夾及餐夾。

雙層玻璃門設計

特設雙層玻璃拉門，具耐高温及隔熱功能，堅固耐用，同時能防止熱量流失，提高烤焗也能保障用家安全，使用時更安心。爐內亦設內腔照明燈，可清楚看見食物加熱過程，隨時掌握烹調進度。

收藏靈活方便

兩種型格配色：珍珠白及雅典黑，完美配合各種時尚廚房設計。除了設計簡約，氣炸爐體積細小，產品尺寸只有約330 x 375 x 381 毫米(闊x深x高)，方便收納及使用，適合配置在各種空間。

芝士肉腸法式多士

芝士肉腸法式多士。（陳詠琪攝）

點擊大圖了解做法

    點擊圖片放大
    +10
    +9

Rasonic多功能氣炸爐詳情

型號： RAF-A145/W
顏色 白色（RAF-A145/W）
容量 (約) 14.5 升
額定功率 1700 瓦
額定電壓 220-240 伏特 （50/60赫茲）
溫度調節 50-220°C （發酵溫度為40°C）
發熱模式 上下發熱管及熱風對流
最長預約時間 9 小時 50 分鐘

建議零售價：HK$1,480

銷售點：各大百貨公司

銷售點及產品資訊可致電查詢：2861 2767

有獎遊戲

如果你都想擁有 Rasonic 多功能氣炸爐(RAF-A145W) (價值$998)(16份)，只要睇片答問題就有機會得到。

參加詳情：https://bit.ly/3aTIqfl

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧

相關文章

【靚太安樂窩】居家必備Laurastar LIFT消毒蒸氣燙斗　一次噴霧殺滅99.9% 病毒細菌及微生物【附有獎遊戲詳情】
12:20 2022/06/07
【靚太安樂窩】居家必備Laurastar LIFT消毒蒸氣燙斗　一次噴霧殺滅99.9% 病毒細菌及微生物【附有獎遊戲詳情】
【靚太安樂窩】潔地之選HIZERO仿生型四合一潔地機　液固廢物自動分離方便又省時【附有獎遊戲詳情】
21:00 2022/06/14
【靚太安樂窩】潔地之選HIZERO仿生型四合一潔地機　液固廢物自動分離方便又省時【附有獎遊戲詳情】
【靚太安樂窩】靚媽教4招換季收納技巧　摺法擺法一致讓衣櫃空間倍增
14:19 2022/06/14
【靚太安樂窩】靚媽教4招換季收納技巧　摺法擺法一致讓衣櫃空間倍增

你可能感興趣

【靚太安樂窩】居家必備Laurastar LIFT消毒蒸氣燙斗　一次噴霧殺滅99.9% 病毒細菌及微生物【附有獎遊戲詳情】
12:20 2022/06/07
【靚太安樂窩】居家必備Laurastar LIFT消毒蒸氣燙斗　一次噴霧殺滅99.9% 病毒細菌及微生物【附有獎遊戲詳情】
【靚太安樂窩】潔地之選HIZERO仿生型四合一潔地機　液固廢物自動分離方便又省時【附有獎遊戲詳情】
21:00 2022/06/14
【靚太安樂窩】潔地之選HIZERO仿生型四合一潔地機　液固廢物自動分離方便又省時【附有獎遊戲詳情】
【靚太安樂窩】靚媽教4招換季收納技巧　摺法擺法一致讓衣櫃空間倍增
14:19 2022/06/14
【靚太安樂窩】靚媽教4招換季收納技巧　摺法擺法一致讓衣櫃空間倍增
消費種類 開箱 家品 家具 家電 食譜 Rasonic 美食 設計 熱量

最高瀏覽

【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
16:29 2022/06/20
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭
今日 12:09
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭
【香港抽水王】林作以百萬拳賽獎金發挑戰　望陳凱琳胞弟驗DNA證父子關係
今日 10:48
【香港抽水王】林作以百萬拳賽獎金發挑戰　望陳凱琳胞弟驗DNA證父子關係