【靚太安樂窩】廚房必備Rasonic多功能氣炸爐　16種煮食功能打造零失敗懶人廚房【附有獎遊戲詳情】

疫情反覆令大家對於在家煮食需求增加，不過廚房空間有限，一機多用就可以化解製作料理的煩惱。今集《靚太安樂窩》為你實測及介紹Rasonic多功能氣炸爐，以熱風對流技術烹調，只需簡單一按，就可以精準控制烹調溫度，短時間製作多款美食，打造零失敗廚房。

▲ Rasonic多功能氣炸爐。（陳詠琪攝）

縮短整體烹調時間

採用熱風對流技術，使熱風圍繞食物循環，爐內持久維持同樣熱度，精準控制烹調溫度，以烤、焗及煎炸的方式把食材快速均勻加熱，大大節省煮食時間，節約能源。

氣炸爐提供DIY功能，可把温度調至最高約220°C 烤焗烹調美食，及隨心調校上下發熱管獨立發熱。

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逾10款煮食功能

▲ 健康水果乾完成。（陳詠琪攝）

Rasonic全新推出的氣炸爐 （RAF-A145/W、RAF-A145/B）備有12種自動功能：雞肉、雞翼、牛扒、薯條、魚類、蔬菜、爆谷、蛋糕、串燒、薄餅、多士及曲奇餅及4種特別功能：解凍、脫水、發酵及保溫，操作簡單方便。另外，更有脫水功能，一按完成健康乾果毛孩零食。

輕觸旋鈕式控制面板

爐上設有輕觸式及旋鈕式控制按鈕，配備高清顯示屏，一目了然各種料理功能及時間，精準調整火候。只要輕按控制面板上的料理功能，氣炸爐便自動設置為預設的理想溫度及時間。

配備多種煮食配件

▲ 配件。（陳詠琪攝）

烤叉及主軸、網籃、烤盤、集油盤、滾動式烤籠、網架、取物夾及餐夾。

雙層玻璃門設計

特設雙層玻璃拉門，具耐高温及隔熱功能，堅固耐用，同時能防止熱量流失，提高烤焗也能保障用家安全，使用時更安心。爐內亦設內腔照明燈，可清楚看見食物加熱過程，隨時掌握烹調進度。

收藏靈活方便

兩種型格配色：珍珠白及雅典黑，完美配合各種時尚廚房設計。除了設計簡約，氣炸爐體積細小，產品尺寸只有約330 x 375 x 381 毫米(闊x深x高)，方便收納及使用，適合配置在各種空間。

芝士肉腸法式多士

▲ 芝士肉腸法式多士。（陳詠琪攝）

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Rasonic多功能氣炸爐詳情

型號： RAF-A145/W 顏色 白色（RAF-A145/W） 容量 (約) 14.5 升 額定功率 1700 瓦 額定電壓 220-240 伏特 （50/60赫茲） 溫度調節 50-220°C （發酵溫度為40°C） 發熱模式 上下發熱管及熱風對流 最長預約時間 9 小時 50 分鐘

建議零售價：HK$1,480

銷售點：各大百貨公司

銷售點及產品資訊可致電查詢：2861 2767

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責任編緝：張懿慧