【靚太安樂窩】Rasonic多功能氣炸爐 配備9種煮食配件+16種煮食功能
Rasonic全新推出多功能氣炸爐（RAF-A145/W、RAF-A145/B）有12種自動功能及4種特別功能，更配有3層食物架，助你同時輕鬆烹調多款大廚級菜餚，打造零失敗廚房。
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縮短整體烹調時間
採用熱風對流技術，使熱風圍繞食物循環，爐內持久維持同樣熱度，精準控制烹調溫度，以烤、焗及煎炸的方式把食材快速均勻加熱，大大節省煮食時間，節約能源。
氣炸爐提供DIY功能，可把温度調至最高約220°C 烤焗烹調美食，及隨心調校上下發熱管獨立發熱。
逾10款煮食功能
Rasonic全新推出的氣炸爐 （RAF-A145/W、RAF-A145/B）備有12種自動功能：雞肉、雞翼、牛扒、薯條、魚類、蔬菜、爆谷、蛋糕、串燒、薄餅、多士及曲奇餅及4種特別功能：解凍、脫水、發酵及保溫，操作簡單方便。另外，更有脫水功能，一按完成健康乾果毛孩零食。
輕觸旋鈕式控制面板
爐上設有輕觸式及旋鈕式控制按鈕，配備高清顯示屏，一目了然各種料理功能及時間，精準調整火候。只要輕按控制面板上的料理功能，氣炸爐便自動設置為預設的理想溫度及時間。
配備多種煮食配件
烤叉及主軸、網籃、烤盤、集油盤、滾動式烤籠、網架、取物夾及餐夾
雙層玻璃門設計
特設雙層玻璃拉門，具耐高温及隔熱功能，堅固耐用，同時能防止熱量流失，提高烤焗也能保障用家安全，使用時更安心。爐內亦設內腔照明燈，可清楚看見食物加熱過程，隨時掌握烹調進度。
收藏靈活方便
兩種型格配色：珍珠白及雅典黑，完美配合各種時尚廚房設計。除了設計簡約，氣炸爐體積細小，產品尺寸只有約330 x 375 x 381 毫米(闊x深x高)，方便收納及使用，適合配置在各種空間。
Rasonic氣炸爐詳情
|型號：
|RAF-A145/W、RAF-A145/B
|顏色
|白色（RAF-A145/W）、黑色（RAF-A145/B）
|容量 (約)
|14.5 升
|額定功率
|1700 瓦
|額定電壓
|220-240 伏特 （50/60赫茲）
|溫度調節
|50-220°C （發酵溫度為40°C）
|發熱模式
|上下發熱管及熱風對流
|最長預約時間
|9 小時 50 分鐘
建議零售價：HK$1,480
銷售點：各大百貨公司
銷售點及產品資訊可致電查詢：2861 2767
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責任編緝：王明芳