【特首選舉】李家超：與內地通關至為重要　須尋找對接方案

▲ 特首選舉候選人李家超。（直播截圖）

特首選舉候選人李家超今日與飲食界、酒店界、旅遊界、批發零售界、航運交通界選委舉辦網上交流會，逾80名相關界別人士參與，共36名選委在會上發言。李家超強調，通關必然是他上任後其中一個重點，與內地通關至為重要，是努力的重點，過程有很多事情要克服，又指香港與內地做法都不一樣，強調要尋找對接的方案，即效果達到，兼且風險可控。

他說，競爭力涉及解決困難及強化優勢兩個層面，相得益彰，明白政府並須為恢復經濟活動、通關等作部署準備。人力問題方面，他亦認為人力亦是競爭力的其中一個元素。他又說，智慧在民間，其施政理念並不是行政長官一個人及政府單方要去解決問題，而是要大家共同努力積極溝通去解決問題。

李家超表示，相信恢復經濟活動可以令香港更好地向前出發，只要香港把握好作為貿易中心、航運中心、中外文化藝術中心、創科中心等多個中心優勢，對整體發展有利。

他又指，與大灣區互聯互通是一定要做，但相信疫情發展會有較為穩定的情況，一定要開展更多不同活動。打造香港形象方面，就是要講好香港的故事，從而吸引不同經濟活動及人才來香港，包括可以組織更多交流團，講好香港故事。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳