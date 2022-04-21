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【特首選舉】李家超：與內地通關至為重要　須尋找對接方案

政治 18:40 2022/04/21

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特首選舉候選人李家超。（直播截圖）

特首選舉候選人李家超今日與飲食界、酒店界、旅遊界、批發零售界、航運交通界選委舉辦網上交流會，逾80名相關界別人士參與，共36名選委在會上發言。李家超強調，通關必然是他上任後其中一個重點，與內地通關至為重要，是努力的重點，過程有很多事情要克服，又指香港與內地做法都不一樣，強調要尋找對接的方案，即效果達到，兼且風險可控。

他說，競爭力涉及解決困難及強化優勢兩個層面，相得益彰，明白政府並須為恢復經濟活動、通關等作部署準備。人力問題方面，他亦認為人力亦是競爭力的其中一個元素。他又說，智慧在民間，其施政理念並不是行政長官一個人及政府單方要去解決問題，而是要大家共同努力積極溝通去解決問題。

李家超表示，相信恢復經濟活動可以令香港更好地向前出發，只要香港把握好作為貿易中心、航運中心、中外文化藝術中心、創科中心等多個中心優勢，對整體發展有利。

他又指，與大灣區互聯互通是一定要做，但相信疫情發展會有較為穩定的情況，一定要開展更多不同活動。打造香港形象方面，就是要講好香港的故事，從而吸引不同經濟活動及人才來香港，包括可以組織更多交流團，講好香港故事。

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記者：陳葆琳

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