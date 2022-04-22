Pampers x 屈臣氏「共建森林」計劃　藉「認養」小樹苗　種出BB綠色未來

4月22日是一年一度的世界地球日，來到第52個年頭，愈來愈多人意識到環保的重要，但若果要守護下一代的成長環境，便要從小開始培育孩子養成環保的習慣，與BB一同創建綠色未來。不少企業亦積極推出不同的回收計劃響應環保，就好像香港寶潔有限公司（P&G）和屈臣氏去年率先推出了全港「塑膠再生」計劃，旨在促進全民回收減廢意識。憑藉計劃的成功經驗，於今年4月開始擴大雙方合作，推出「Pampers x 屈臣氏共建森林」計劃，更與本地植樹機構EcoMatcher合作，希望藉着認養小樹苗，令BB可以從小培育環保意識。

與孩子共建互動森林 和專屬小樹苗「對話」



去年P&G與屈臣氏舉辦的「塑膠再生」計劃獲得空前成功，合共回收逾20萬個膠樽，比預期的回收量超出8成以上，成績超卓。來到今年，兩大公司決定擴大力度，合作推出「Pampers x 屈臣氏共建森林」計劃，讓家長及小朋友可以認養屬於自己的小樹苗的同時，灌輸環保意識、加強社會在抗疫新常態下回收減廢。更希望藉此推動可持續發展及淨零排放的目標。



這次計劃的參加辦法非常簡單，家長們只需在即日起至5月12日期間，在屈臣氏門市或網店購買任何Pampers產品後，登入Pampers成長積分賞，並在網站内「成長任務」區的「限時活動」中上傳活動期間購物的完整單據相片，即可免費認養由本地植樹機構EcoMatcher幫忙種植，位於東南亞的小樹苗乙棵*。



過程中，EcoMatcher會栽種不同的樹木，以促進及豐富當地的生態多樣性。每棵小樹苗都會獲分配一個獨一無二的序號，家長們可以在EcoMatcher網站上為小樹苗改名，並領取樹苗認養證書，證書上更會有小樹苗的栽種資料和相片。

▲ 登入EcoMatcher平台便可追蹤小樹苗的生長情況。

而每一位認養小樹苗的小朋友都可以透過EcoMatcher的應用程式，了解專屬小樹苗的確實位置、種植日期、樹木品種、碳吸存量，以及樹木照顧者的資料等訊息，追蹤它的生長情況。甚至可以和小樹苗透過應用程式用英文進行AI對話、自拍留念，以互動、有趣的方法培育小朋友的環保意識。

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購買Pampers產品除可參與以上富有意義的活動，於活動期間到屈臣氏網店選購Pampers產品滿指定金額，更可獲贈豐富限定禮品，數量有限，絕不能錯過！

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*小樹苗指經EcoMatcher種植的小樹苗之專屬序號

#認養小樹苗活動條款與細則請參照成長積分賞内活動頁面之説明

^優惠以零售商網頁為準

（特約）