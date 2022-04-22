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【葉酸食物】葉酸攝取不足致貧血及沒食慾 醫生解構葉酸食物補充指南

保健美顏 11:21 2022/04/22

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女性不可或缺營養素，醫生解構葉酸補充指南。

葉酸是人體重要的營養素之一，假如攝取不足可能會引起多種問題，台灣婦產科醫生張瑜芹近日發文指，一般人每日建議攝取400微克葉酸，由於葉酸是水溶性，無法儲存在體内，需靠外在飲食補充，為此她分享了有效補充葉酸的小貼士，並推介7大類食材。

婦產科醫生張瑜芹於Facebook專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」分享，指葉酸對女性來說是最重要的營養素之一，如葉酸攝取不足，可能會引起以下一系列問題：

  • 疲倦想睡
  • 貧血
  • 情緒不穩
  • 噁心嘔吐
  • 腹瀉
  • 嘴巴破
  • 腦袋模糊
  • 沒有食慾
  • 備孕、懷孕或哺乳期的女性，如攝取葉酸不足，會對嬰兒有影響

她指出，由於葉酸是水溶性，無法儲存在身體內，只能一直靠外在飲食補充，不過葉酸容易隨烹煮而流失，即使進食煮熟的蔬菜，效果也未必理想，因此生食新鮮蔬果的效果比烹調後的蔬果好，另外酒精會減低人體對葉酸的吸收。

補充葉酸好食物

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她又提醒，一般人每日建議攝取400微克葉酸；準備懷孕婦女在受孕前一個月至懷孕期間，每日攝取600微克的葉酸；而哺乳婦女則建議每日攝取500微克的葉酸，以供自身與胎兒所需。

內容獲Facebook專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」授權轉載。

最新影片：

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責任編輯：羅嘉欣

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