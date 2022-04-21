【消費優惠】昂坪纜車重開官網預購14天門票　推出門票優惠低至半價

▲ 昂坪纜車表示，由即日起至5月10日期間，推出多項門票、小食券、免費禮品優惠。（資料圖片）

政府今日（21日）放寬社交距離措施及重開多個場所。昂坪纜車表示，重開首日的賓客人數符合預期，並由即日起至5月10日期間，推出多項門票、小食券、免費禮品優惠。

昂坪纜車指，為有效控制人流，鼓勵賓客預先透過網上渠道預訂纜車門票，以盡量安排賓客分流、以及減省賓客的排隊購票輪候時間。現場亦設少量門票，供賓客即場購買，名額有限，售完即止。賓客現時可於昂坪360官方網站，預購14天內的纜車門票。

此外，由即日起至5月10日期間，於昂坪360官網預訂來回標準車廂纜車門票，可獲低至半價優惠。成人及長者門票優惠價只需118元，小童門票優惠價55元；已於官網購票的成人及長者，可憑電子門票於東涌或昂坪纜車站售票處，免費換領寶蓮禪寺小食券一張（價值港幣20元正）；小童則可獲贈幸運風車乙個。門票有效期為2022年4月21日至8月31日，優惠數量有限，先到先得，售完即止。

昂坪纜車表示，為讓乘客安心乘搭纜車，將繼續執行一系列防疫措施，包括每組乘客下車後，清潔人員會立即以1:99漂白水清潔車廂；並開啟車廂內的車窗，以確保車廂內的空氣流通；而每架車廂的建議載客人數減至4至6人。

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記者：黃穎津