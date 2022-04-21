  • 23°C
香港時間 : 2022421日 (週四) 20:56
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【李家超YouTube被停】港府反對關閉候選人社交平台帳戶　促停止干預香港事務

政治 19:41 2022/04/21

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

特區政府堅決反對任何影響第六屆行政長官選舉順利舉行的行為。（經濟日報資料圖片）

特首候選人李家超的YouTube頻道被停用。港府堅決反對，任何影響特首選舉順利舉行的行為，強調特區的政治體制屬中央事權，國際社會應正視這事實，並停止任何干預屬中國內政的香港事務。

政府發言人表示，對於外國勢力以任何理由、任何方式干預香港事務的行為，包括通過破壞言論自由、資訊傳播自由和網絡公平公正秩序，影響第六屆特首選舉的順利舉行，特區政府及社會各界一致強烈反對，並深表憤慨。

發言人又稱，美國的制裁是以人權、民主和自治為藉口，直接干涉中國內政，又稱中央完善選舉制度，是為全面落實愛國者治港原則，提供了堅實保障，選舉委員會及立法會選舉已經順利舉行，港府也會一如既往，全力確保特首選舉，公平、公正及公開下順利舉行。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳宛彤

相關文章

【特首選舉】李家超稱YouTube遭停用不影響選舉　冀落區接觸社區人士
16:49 2022/04/20
【特首選舉】李家超稱YouTube遭停用不影響選舉　冀落區接觸社區人士
【特首選舉】李家超YouTube頻道被禁　議員斥妨礙選舉公平公正
21:50 2022/04/20
【特首選舉】李家超YouTube頻道被禁　議員斥妨礙選舉公平公正
【特首選舉】李家超：與內地通關至為重要　須尋找對接方案
今日 18:40
【特首選舉】李家超：與內地通關至為重要　須尋找對接方案

你可能感興趣

【特首選舉】李家超稱YouTube遭停用不影響選舉　冀落區接觸社區人士
16:49 2022/04/20
【特首選舉】李家超稱YouTube遭停用不影響選舉　冀落區接觸社區人士
【特首選舉】李家超YouTube頻道被禁　議員斥妨礙選舉公平公正
21:50 2022/04/20
【特首選舉】李家超YouTube頻道被禁　議員斥妨礙選舉公平公正
【特首選舉】李家超：與內地通關至為重要　須尋找對接方案
今日 18:40
【特首選舉】李家超：與內地通關至為重要　須尋找對接方案
一國兩制 選舉委員會 完善選舉制度 選舉 立法會 特首選舉 立法會選舉

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【沒血緣的愛】單身漢拾荒獨力湊大棄嬰　養女25年後賣公司陪父遊歷報親恩
15:30 2022/04/20
【沒血緣的愛】單身漢拾荒獨力湊大棄嬰　養女25年後賣公司陪父遊歷報親恩
【除鏽去漬】硬幣眼鏡鼻托氧化出現有毒銅綠　K Kwong教用一招除鏽去毒
17:57 2022/04/20
【除鏽去漬】硬幣眼鏡鼻托氧化出現有毒銅綠　K Kwong教用一招除鏽去毒
【移英生活】兒子上學因一句話涉種族歧視遭老師警告　林子博：人與人之間應多點同理心
今日 11:55
【移英生活】兒子上學因一句話涉種族歧視遭老師警告　林子博：人與人之間應多點同理心