【李家超YouTube被停】港府反對關閉候選人社交平台帳戶　促停止干預香港事務

▲ 特區政府堅決反對任何影響第六屆行政長官選舉順利舉行的行為。（經濟日報資料圖片）

特首候選人李家超的YouTube頻道被停用。港府堅決反對，任何影響特首選舉順利舉行的行為，強調特區的政治體制屬中央事權，國際社會應正視這事實，並停止任何干預屬中國內政的香港事務。

政府發言人表示，對於外國勢力以任何理由、任何方式干預香港事務的行為，包括通過破壞言論自由、資訊傳播自由和網絡公平公正秩序，影響第六屆特首選舉的順利舉行，特區政府及社會各界一致強烈反對，並深表憤慨。

發言人又稱，美國的制裁是以人權、民主和自治為藉口，直接干涉中國內政，又稱中央完善選舉制度，是為全面落實愛國者治港原則，提供了堅實保障，選舉委員會及立法會選舉已經順利舉行，港府也會一如既往，全力確保特首選舉，公平、公正及公開下順利舉行。

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記者：陳宛彤