【走私血液】海關文錦渡檢1,500支走私血液樣本　58歲男貨車司機協助調查

▲ 檢獲的懷疑走私血液樣本。（政府新聞處）

香港海關昨日（20日）在文錦渡管制站檢獲約1,500支懷疑走私血液樣本。

海關人員昨日在文錦渡管制站截查一輛入境貨車。經檢查後，於車上550箱已申報的貨物中發現該批懷疑未列艙單的血液樣本收藏在其中2個發泡膠箱內。58歲的男貨車司機正協助調查，而案中檢獲的懷疑血液樣本已轉交衞生署作跟進。

海關提醒市民，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

根據《預防及控制疾病規例》，任何人輸入該人有理由懷疑含有傳染性病原體的任何排泄物、分泌物、血液或血液成分，必須提供衞生署的書面准許。違例者一經定罪，最高可被罰款5,000元及監禁2個月。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。

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記者：黃穎津